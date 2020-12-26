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فن

شاهد.. أحدث ظهور لـ إياد نصار على السوشيال ميديا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 07:39 م
صدى البلد
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سيد احمد
شارك الفنان اياد نصار متابعيه عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، بصورة جديدة له

وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات ما بين: "المحترم-  ابن بلدي الثاني - الراقي نوورت". 

يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس. 

المسلسل اجتماعى درامى من دفتر أحوال الأسرة المصرية يرصد مشكلات المجتمع المصرى منذ فترة الثمانينيات، وكيف كانت الأفكار والتوجهات فى المجتمع خلال تلك الفترة مرورا بفترة التسعينات وحتى قدوم الالفية الجديدة مسلسل "ليالينا 80" من تأليف أحمد عبد الفتاح وإخراج أحمد صالح وإنتاج شركة سينرجى.
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