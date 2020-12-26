شاهد.. أحدث ظهور لـ إياد نصار على السوشيال ميديا

شارك الفنان اياد نصار متابعيه عبر حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى لتبادل الصور والفيديوهات " انستجرام "، بصورة جديدة له.
وحازت الصورة على اعجاب كبير من متابعية وجاءت ابرز التعليقات ما بين: "المحترم- ابن بلدي الثاني - الراقي نوورت".
يذكر أن آخر أعمال إياد نصار مسلسل "ليالينا 80 يعرض حصريا علي ام بي سي الساعة 8 مساء ويعاد 1 صباحًا، و1.45 صباحًا، بطولة إياد نصار، غادة عادل، صابرين، خالد الصاوى، محمد الشقنقيرى، نهى عابدين، ميدو عادل، محمد على رزق، هاجر الشرنوبى. ونورهان، محمد رشاد، منة عرفة، هشام الشاذلى، رنا رئيس.