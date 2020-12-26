"الأعلى للجامعات" يوافق على إنشاء جامعة الغردقة

وافق المجلس الأعلى للجامعات برئاسة الدكتور خالد عبدالغفار وزير التعليم العالي، اليوم السبت، على استقلال فرع جامعة جنوب الوادي بالغردقة؛ ليصبح جامعة مستقلة، تحت مسمى "جامعة الغردقة".





وأعرب محافظ البحر الأحمر عن سعادته بهذا القرار، لأنه يعد بمثابة تحقيق لحلم أبناء المحافظة الذي انتظروه منذ سنوات عديدة، حيث يوفر ذلك مشقة ونفقات السفر التى يتكبدوها لاستكمال تعليمهم في الكليات والمعاهد بالمحافظات المجاورة، لافتًا إلى أنه كان هناك تنسيق مستمر ومتواصل مع وزير التعليم العالي حول هذا الشأن.





وأشار إلى أن الدكتور خالد عبدالغفار، كان متحمسا لاتخاذ هذا القرار؛ لخدمة أبناء المحافظة، ووجه المحافظ، الشكر للوزير ، وللمجلس الأعلى للجامعات.



