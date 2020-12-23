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حوادث

مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا.. صور

الأربعاء 23/ديسمبر/2020 - 05:57 م
صدى البلد
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إبراهيم جادالله
لقي شخص مصرعه بينما أصيب 10 آخرين إثر انقلاب سيارة ميكروباص بطريق سفاجا - قنا، تم نقل المصابين لمستشفي سفاجا المركزي، وتم تحرير محضر بالواقعة وجار العرض علي النيابة العامة . 

كانت قد تلقت غرفة عمليات اسعاف البحر الأحمر اخطارا يفيد بانقلاب سيارة ميكروباص علي الفور تم الدفع بسيارات الاسعاف وتبين مصرع شخص وإصابة 10 آخرين وتم نقلهم جميعًا لمستشفي سفاجا المركزي .
 
من جانبها توجهت هدي المغربي، رئيس مدينة سفاجا، إلي مستشفي سفاجا المركزي، لزيارة مصابى حادث انقلاب سيارة ميكروباص بطريق قنا - سفاجا ، والاطمئنان علي  حالة المصابين بمستشفى سفاجا المركزي، كما تابعت تلقيهم العناية الطبية اللازمة وتحسن حالاتهم، حيث تنوعت إصاباتهم ما بين كدمات وكسور وجروح. 
 
وأعربت رئيس المدينة ، عن خالص تعازيها لأسرة المتوفى، وتمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، ووجه جميع المسؤولين بضرورة توفير كل أوجه العناية الطبية اللازمة للمصابين وتواجد الأطباء من التخصصات اللازمة لهم على مدار 24 ساعة لحين تماثلهم للشفاء التام، وعودتهم لأهلهم سالمين.
 
كما وجهت المغربي، إدارة مرور سفاجا، برفع جميع السيارات من أمام مستشفى سفاجا ومنع التزاحم والتكدس، لتيسير نقل المصابين من وإلى المستشفى، وتسهيل إجراءات الخدمة الطبية اللازمة بالمستشفى.
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا.. صور
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا.. صور
مصرع شخص وإصابة 10 آخرين في انقلاب ميكروباص بطريق سفاجا - قنا.. صور
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