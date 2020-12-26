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وزير الرياضة: اختيار اسم رئيس الزمالك قريبا .. فيديو

السبت 26/ديسمبر/2020 - 08:41 م
وزير الرياضة
وزير الرياضة
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هاني حسين
قال الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، إنه تم توفير كافة الإمكانات والإجراءات الاحترازية لظهور  بطولة كأس العالم لكرة اليد على أعلى مستوى .

وأضاف أشرف صبحي في مداخلة هاتفية مع الإعلامي احمد موسى في برنامجه " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" سيتم اتباع أسلوب الفقاعة الطبية لكل المشاركين في  بطولة كأس العالم لكرة اليد".

 وتابع اشرف صبحي:" وزارة الصحة المصرية وضعت خطة على أعلى مستوى  بالتنسيق مع اللجنة الطبية المشرفة على البطولة من أجل اتباع كل الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا".

وفيما يتعلق بنادي الزمالك قال أشرف صبحي:"  اتصالات مع وزير العدل والجهات القضائية لإعلان اسم  رئيس اللجنة المعينة لإدارة شؤون الزمالك  قريبا، ونحن حريصين على المؤسسة وتدخلنا حرصا على المؤسسة والكيان".

 وتابع أشرف صبحي:" باب الوزارة مفتوح لخدمة كل القطاعات الرياضية ونوفر كل الدعم لكل الأندية ".
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