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محافظات

محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا

السبت 26/ديسمبر/2020 - 09:51 م
صدى البلد
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احمد علي
أعلن الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية أن المواطن في محافظة الغربية سيشعر بانفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا والذي يعتبر محورًا أساسيًا يربط بين القادم من المحلة ومتجهًا إلى ميدان المحطة بطنطا وتم اليوم البدء في رصفه.

جاء ذلك خلال الجولة التي أجراها المحافظ، يرافقه نائبه، الدكتور أحمد عطا؛ لتفقد أعمال الرصف بشارع سكة المحلة بطنطا . 


فيما أوضح نائب المحافظ، أن المحافظة أزالت الأكشاك وكافة صور التعديات بهذا المحور الحيوي، تمهيدًا لرصفه خلال شهر يناير المقبل، عقب انتهاء شركات مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والغاز من أعمالهم والتي تمت خلال فترة ليست بالقصيرة نظرًا لحجم البنية التحتية بالشوارع المحيطة.

كما تفقد المحافظ  ونائبه أعمال الرصف النهائية بمنطقة الإستاد، حيث تابعا وضع طبقة الأسفلت في 23 شارعا خلف مديرية الزراعة، وأشاد المحافظ بعملية الرصف ووجود بلاعات لصرف الأمطار في كل شارع، موجهًا بسرعة تركيب البلدورات لإعطاء الشكل الجمالي لتلك الشوارع.

وفي نهاية الجولة تفقد المحافظ ونائبه أعمال رصف شارع الإسكندرية والذي يربط بين الطريق السريع للقادم من الإسكندرية ومتجهًا إلى ميدان المحطة والسيد البدوى. 

يُذْكَر أن محافظة الغربية تنفذ هذا العام أكبر خطة رصف في تاريخ المحافظة بإجمالي ٥٤١ شارع في جميع مدن المحافظة.

رافق المحافظ خلال جولته عادل داوود والدكتور محمود عيسى رئيسي حي أول وثان طنطا.
محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا
محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا
محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا
محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا
محافظ الغربية: انفراجة كبيرة عقب رصف طريق سكة المحلة بطنطا
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