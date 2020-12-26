وزير الزراعة: الرئيس وجه بتحمل تكاليف استخراج شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تجميع الألبان

قال السيد القصير وزير الزراعة، إن الرئيس السيسي يهتم بصحة المواطن، مضيفا :" مراكز تجميع الألبان تنتشر في القرى".





وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عملنا على إيجاد آلية لرفع كفاءة تجميع الالبان لأن اللبن عنصر أساسي في غذاء الانسان وتجميع الالبان بطريقة صحية تتوافر بها عناصر السلامة الغذائية ".





وأضاف السيد القصير:" لدينا 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية".





وتابع السيد القصير:" عند تطوير مراكز لتجميع الألبان يتم تقديم دعم لأصحاب مراكز تجميع الألبان، ونسهم في الإشراف على تنظيم مشاريع مركز تجميع الألبان في القرى ونقدم التصميمات والإشراف بالمجان ".





وأكمل السيد القصير:" اصحاب المراكز غير القادرة على التطوير الذاتي يحصلون على قرض من البنك الزراعي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، والرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف حصول المراكز على شهادة الاعتماد الدولية، وتكلفتها 50 ألف جنيه".



