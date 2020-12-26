ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

وزير الزراعة: الرئيس وجه بتحمل تكاليف استخراج شهادة الاعتماد الدولية لمراكز تجميع الألبان

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:08 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
Advertisements
هاني حسين
قال السيد القصير وزير الزراعة،  إن الرئيس السيسي يهتم بصحة المواطن، مضيفا :" مراكز تجميع الألبان تنتشر في القرى".

وأضاف السيد القصير في حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :" عملنا على إيجاد آلية لرفع كفاءة تجميع الالبان لأن اللبن عنصر أساسي في غذاء الانسان وتجميع الالبان بطريقة صحية  تتوافر بها عناصر السلامة الغذائية ".

وأضاف السيد القصير:"  لدينا 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية". 

وتابع السيد القصير:" عند تطوير مراكز لتجميع الألبان يتم تقديم دعم لأصحاب مراكز تجميع الألبان، ونسهم في الإشراف على تنظيم مشاريع مركز تجميع الألبان في القرى ونقدم التصميمات والإشراف بالمجان ".

 وأكمل السيد القصير:"  اصحاب المراكز غير القادرة على التطوير الذاتي يحصلون على قرض من البنك الزراعي في إطار مبادرة البنك المركزي المصري، والرئيس السيسي وجه بتحمل الدولة تكاليف حصول المراكز على شهادة الاعتماد الدولية، وتكلفتها 50 ألف جنيه".

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

وزير الزراعة يتفقد مركزين لتجميع الألبان ومصنع عجينة الياسمين بالغربية

الزراعة: إنشاء مراكز نموذجية لتجميع الألبان طبقا للمواصفات القياسية وإقراض أصحابها

السيسي يتابع المشروع القومي لإنشاء وتطوير مراكز تجميع الألبان على مستوى الجمهورية

الزراعة: الرئيس وجه بحصول أصحاب مراكز تجميع الألبان على قورض بفائدة 5% متناقصة

متحدث الزراعة يوضح أهمية قرار تحمل الدولة تكلفة حصول مراكز الألبان على شهادة الجودة .. فيديو

وزير الزراعة: نمنح مراكز تجميع الألبان شهادات اعتماد دولية تمكنه من التصدير

ترشيحاتنا

طبيب بجامعة القاهرة يكشف مفاجأة حول وفيات الأطفال بـ فيروس كورونا

بدء فورى للمرحلة الأولى.. السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1000 قرية

قرارات جديدة من وزير التعليم العالي بشأن مستشفيات العزل الجامعية

رسالة مهمة من محمد الباز بشأن تأجيل الدراسة والامتحانات | فيديو

خاص .. فرانس فوتبول تحسم جدل رحيل محمد صلاح إلى باريس سان جيرمان

للكبار والصغار .. خطوات يجب اتباعها للحفاظ على صحة الرئة عند الإصابة بكورونا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

دليل بصري.. أخصائية أورام تكشف عن علامة تحذيرية تشير إلى الإصابة بسرطان الأمعاء

لو أول مرة تولدى .. علامات المخاض وأعراض الطلق الحقيقى

يمنع تطور فيروس كورونا.. 7 فوائد سحرية لتناول العرقسوس