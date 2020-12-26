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أحمد موسى يستمع لـ شرح عن كيفية استقبال الألبان في مراكز التجميع وطرق التأكد من جودتها

السبت 26/ديسمبر/2020 - 11:36 م
احمد موسى ووزير الزراعة
احمد موسى ووزير الزراعة
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هاني حسين
أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية، مع السيد القصير وزير الزراعة، داخل احد مراكز تجميع الألبان بمحافظة القليوبية.

واستمع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " على قناة " صدى البلد"، إلى شرح تفصيلي من صاحب أحد مراكز تجميع الألبان عن مراحل استقبال الألبان، والتأكد من صلاحيتها وجودتها، وصولا إلى إنتاجها في شكلها النهائي.

وقال صاحب احد مراكز تجميع الألبان: "نجري تحليلا فوريا لجودة الألبان وسلامته، ويتم أخذ عينة من الألبان؛ للتأكد من سلامتها، والتعرف على درجة حموضة اللبن ".

أضاف: يتم استلام اللبن بدرجة حرارة 28 إلى 30 درجة مئوية، ونعمل على إيقاف انتشار البكتيريا في اللبن، من خلال جهاز مخصص لتبريد اللبن، لايقاف انتشار البكتريا فيه".

ومن جهته، قال وزير الزراعة:" عملنا على إيجاد آلية لرفع كفاءة تجميع الالبان، لأن اللبن عنصر أساسي في غذاء الانسان، ويتم تجميع الالبان بطريقة صحية، تتوافر بها عناصر السلامة الغذائية ".

وأضاف السيد القصير:"  لدينا 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية". 

وأوضح السيد القصير:" عند تطوير مراكز لتجميع الألبان، يتم تقديم دعم لأصحابها، ونُسهم في الإشراف على تنظيم مشاريع مراكز تجميع الألبان في القرى، ونقدم التصميمات والإشراف بالمجان.
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