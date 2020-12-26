أحمد موسى يستمع لـ شرح عن كيفية استقبال الألبان في مراكز التجميع وطرق التأكد من جودتها

أجرى الإعلامي أحمد موسى، جولة تفقدية ، مع السيد القصير وزير الزراعة ، داخل احد مراكز تجميع الألبان بمحافظة القليوبية.





واستمع الإعلامي أحمد موسى، مقدم برنامج " على مسئوليتي " على قناة " صدى البلد"، إلى شرح تفصيلي من صاحب أحد مراكز تجميع الألبان عن مراحل استقبال الألبان، والتأكد من صلاحيتها وجودتها ، وصولا إلى إنتاجها في شكلها النهائي.





وقال صاحب احد مراكز تجميع الألبان: "نجري تحليلا فوريا لجودة الألبان وسلامته، ويتم أخذ عينة من الألبان؛ للتأكد من سلامتها ، والتعرف على درجة حموضة اللبن ".





أضاف: يتم استلام اللبن بدرجة حرارة 28 إلى 30 درجة مئوية ، و نعمل على إيقاف انتشار البكتيريا في اللبن ، من خلال جهاز مخصص لتبريد اللبن ، لايقاف انتشار البكتريا فيه".





ومن جهته، قال وزير الزراعة:" عملنا على إيجاد آلية لرفع كفاءة تجميع الالبان ، لأن اللبن عنصر أساسي في غذاء الانسان ، ويتم تجميع الالبان بطريقة صحية ، تتوافر بها عناصر السلامة الغذائية ".





وأضاف السيد القصير:" لدينا 826 مركزا لتجميع الألبان على مستوى الجمهورية".



