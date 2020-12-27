نتيجة التنمر.. فتاة تفقد النطق بسبب سخرية صديقاتها

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ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة التي تدعى "آشلي" البالغة من العمر 9 سنوات ، أصيبت بفقدان القدرة على الكلام ، او "الخرس المؤقت" كما وصفه الطبيب المتابع لحالتها .





واوضح الطبيب ، ان نقد و سخرية صديقاتها ، كان لاذعا للغاية ، ولم تتمكن الصغيرة من استيعابه، فبكت بشكل متواصل لمدة يومين ، وفي النهاية فقدت القدرة على النطق.





واكدت ادارة المدرسة التابعة لها الطفلة، أنها عاقبت الفتيات اللاتي قمن بالتنمر والسخرية ، بالفصل ، وتحويلهن الى مجلس تأديب ، وارغموهن على تقديم الاعتذار لـ"آشلي".



