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منوعات

نتيجة التنمر.. فتاة تفقد النطق بسبب سخرية صديقاتها

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:01 ص
صدى البلد
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مريم صليب
اصيبت فتاة بالغة من العمر 9 سنوات، بفقدان النطق؛ بعد أن تنمرت صديقاتها على "اعوجاج اسنانها"، رغم أن ذلك السن، يمر بتغيرات كثيرة، لأنهم في مقتبل مرحلة المراهقة، إلا أن كلمات صديقات الفتاة كانت أقسى من أن تحتملها.
 
ووفقا لما ورد في صحيفة "ميرور" البريطانية، فإن الفتاة التي تدعى "آشلي" البالغة من العمر 9 سنوات، أصيبت بفقدان القدرة على الكلام، او "الخرس المؤقت" كما وصفه الطبيب المتابع لحالتها . 

واوضح الطبيب، ان نقد و سخرية صديقاتها، كان لاذعا للغاية، ولم تتمكن الصغيرة من استيعابه، فبكت بشكل متواصل لمدة يومين، وفي النهاية فقدت القدرة على النطق. 

واكدت ادارة المدرسة التابعة لها الطفلة، أنها عاقبت الفتيات اللاتي قمن بالتنمر والسخرية، بالفصل، وتحويلهن الى مجلس تأديب، وارغموهن على تقديم الاعتذار لـ"آشلي". 

وأشار الطبيب إلى ان حالة الفتاة ليست بائسة للغاية، ولكنها تحتاج لبعض الرعاية والعلاج والتأهيل النفسي، لاستعادة ثقتها بنفسها لمواجهة العالم مرة أخرى.
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