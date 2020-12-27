ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

عمرو دياب يطرح «من العشم» رابع أغنيات ألبومه الجديد

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:05 ص
صدى البلد
Advertisements
محمد نحلة

طرح النجم عمرو دياب أغنية "من العشم" رابع أغنيات ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ"، الاغنية من كلمات تركي آل الشيخ، لحن تامر عاشور، توزيع نادر حمدي ، ميكس وماستر أمير محروس. 


وكان الهضبة قد طرح في وقت سابق امس أغنية "وأنا معاك " وهي إحدى أغاني ألبومه الجديد "يا أنا يا لأ" 


الاغنية من كلمات خالد تاج الدين وألحان خالد عز وتوزيع عادل حقي وميكس وماستر أمير محروس 


وكان الهضبة قد طرح صباح امس ثاني أغنيات ألبومه وعنوانها "بتهزر" كلمات بهاء الدين محمد وألحان شريف الغندور وتوزيع رامي سمير. 


وكان الهضبة قد طرح أمس أغنية "فاكرني ياحب" وهي أول أغنيات ألبومه الجديد وهي من كلمات صابر كمال وألحان وليد سعد وتوزيع موسيقي لأحمد عادل، ويتواجد الهضبة حاليا ضمن أكثر الكلمات تداولا عبر موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" بسبب ألبومه الجديد.


ويضم الألبوم 12 أغنية وهم:


1- يا أنا يا لاء (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: محمد يحيى - توزيع: عادل حقي).


2- محسود (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


3- شكرًا (كلمات: تامر حسين - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: وسام عبدالمنعم).


4- عايز أعمل زيك (كلمات:تامر حسين - ألحان: اسلام ذكي - توزيع: رامي سمير).


5- طبل (كلمات: أيمن بهجت قمر - ألحان: عزيز الشافعي - توزيع: توما).


6- بتهزر (كلمات: بهاء الدين محمد - ألحان: شريف الغندور - توزيع: رامي سمير).


7- فاكرني ياحب (كلمات: صابر كمال - ألحان:وليد سعد - توزيع: أحمد عادل).


8- وانا معاك (كلمات: خالد تاج الدين - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


9- يادلعوا (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: سهم - توزيع: عادل حقي).


10- من العشم (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: تامر عاشور - توزيع: نادر حمدي).


11- محسود (Remix) (كلمات: تركي آل الشيخ - ألحان: خالد عز - توزيع: عادل حقي).


12- الجو جميل (كلمات: محمد القاياتي - ألحان: محمد يحيى - توزيع: أحمد عادل).


وشهدت شوارع القاهرة خلال الأيام الماضية طرح إعلانات ألبوم عمرو دياب الجديد وظهر الهضبة على اللوحات الإعلانية مرتديا قميص أسود بنقط بيضاء.


وكان دياب قد طرح مجموعة من الأغنيات المنفردة في الصيف الماضي وهي «أهي أهي»، «أماكن السهر»، «الجو جميل».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

جاهزون .. عمرو دياب يعلن استعداده لطرح أول أغنية من ألبومه

تعرف على فريق عمل ألبوم عمرو دياب الجديد

فاكرني يا حب.. عمرو دياب يطرح أول أغاني ألبومه الجديد

عمرو دياب يتصدر تريند تويتر بعد طرح «فاكرني يا حب»

شاهد.. أغنية بتهرز لـ عمرو دياب من ألبوم يا أنا يا لا

خليك فولاذي في مواجهة يا أنا يا لا.. المنافسة تشتعل بين عمرو دياب وتامر حسني

ترشيحاتنا

بركان الغضب.. ننشر ترتيب محمد صلاح في حصد شارة قيادة ليفربول

مؤمن زكريا يعود.. رسالة من الحراق تدخل البهجة على جماهير الكرة المصرية

بدء فورى للمرحلة الأولى.. السيسي يتابع المخطط التنفيذى لتطوير 1000 قرية

اسم الله الأعظم الذي إذا دعي به أجاب .. لا يخلو من هذه الأدعية

منها للأطفال| الصحة: 16 مستشفى بالإسكندرية لاستقبال مصابي كورونا

أول رد من أشرف زكي على تصريحات رانيا يوسف المثيرة للجدل

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بفستان فوق الركبة .. لقاء الخميسي تثير الجدل برفقة زوجها وابنها

بملابس المنزل .. ابنة عمرو دياب تثير الجدل بإطلالة تبرز أنوثتها

احتفالا بالكريسماس.. روبي تثير الجدل بإطلالة جريئة