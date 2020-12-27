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محافظات

حملات مكثفة لضبط وصلات مياه الشرب غير القانونية بالمنيا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 09:14 ص
تركيب الوصلات المنزلية
تركيب الوصلات المنزلية
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ايمن رياض
قال المهندس ياسر أحمد الشهاوى رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمنيا والعضو المنتدب، إن الشركة  تقوم الشركة  بعدة حملات مكثفه لضبط الوصلات غير القانونية فى كافة أنحاء المحافظة، حيث تم تكليف لجنة من القطاع التجارى بالتنسيق مع مديرى الفروع والإدارة العامة للأمن بالشركة لسرعة ضبط كافة الوصلات غير القانونية بكافة المدن والقرى وقطع المياه على المتعدين لحين تقنين أوضاعهم. 

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وأشاد الشهاوى بالدور الذي تقوم به وزارة الداخلية مع الشركة فى ضبط هذه المخالفات وناشد كافة  المواطنين، بضرورة التعاقد بشكل قانوني وسداد المتأخرات وعدم التجاوز وكذلك الإبلاغ فى حال وجود أي مخالفات عبر قنوات التواصل .

وفي سياق متصل عقدت شركة المياة اجتماعا لمناقشة الإجراءات المتبعة بالشركة وفروعها فى ظل جائحة كورونا المستجد، وذلك لاعتماد  دليل إجراءات العمل الموحد بالقطاع التجارى والخاصة بإجراءات النزاهة والشفافية وعمل ورش تدريبية لمعرفة طرق العمل بهذا الدليل. 

وقال المهندس ياسر الشهاوى رئيس مجلس إدارة الشركة، إن الشركة ماضية في التطوير المستمر في كافة القطاعات داخل الشركة من أجل توفير خدمة أفضل للمواطن المنياوي، فى ظل توجيهات القيادة السياسية وتكليفات كل من اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا والمهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.


وتفقد الشهاوى محطة المياه الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة المعالجة الرئيسية بالمنطقة الصناعية ومحطة معالجة الصرف الصناعي ومحطة الصرف الصحي لمشروع 102 عمارة سكنية بالمنطقة الصناعية وذلك فى إطار المتابعة الدورية للمحطات والاطمئنان على سير العمل فى ظل جائحة كورونا المستجد. 

وأضاف أن الشركة قامت بعقد اجتماع آخر لمناقشة القوائم المالية للعام المالي 2019-2020 وخطة تطوير الخدمات داخل المحافظة وعمل حصر بالإنجازات التي تمت خلال العام فيما يخص محطات مياه الشرب والصرف الصحي والقطاعات المختلفة داخل الشركة  وضرورة الربط بين كافة القطاعات ببرامج تسهل التعامل بين كافة القطاعات وذلك لتقديم خدمة أفضل للعملاء.

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