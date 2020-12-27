ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

مذيعة لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. وتوجه رسالة مؤثرة من داخل الحجر

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:42 ص
لاريسا عون
لاريسا عون
Advertisements
شيماء مصطفى
أعلنت الإعلامية اللبنانية الشهيرة في قناة "سكاي نيوز"، لاريسا عون، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19". 
 
ونشرت لاريسا عون صورة لها من داخل العزل الصحي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلّقت قائلة: "على الرغم من توخي الحذر الشديد في اتباع جميع الاحتياطات أصبت بفيروس كورونا".

وأضافت: "الآن أفهم بشكل أفضل القلق والتوتر العاطفي لأولئك الذين كانوا في الحجر الصحي.. من الصعب أن تنفصل عن أحبائك.. من الصعب حقًا أن يتم عزلك لمدة 14 يومًا على الأقل". 

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، و12 حالة وفاة.

وكشفت إدارة الكوارث في محافطة عكار اللبنانية عن تسجيل 56 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19".

وبلغ إجمالي  الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في عكار 4246 إصابة.

في المقابل، بلغ إجمالي حالات الشفاء 3364 حالة، بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في عكار 73 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إصابة عضو بفريق كايروكي بـ كورونا

1809 حالات.. لبنان يسجل أعلى حصيلة يومية لإصابات كورونا

لبنان يسجل 1236 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة

قرار عاجل من الرئيس اللبناني بشأن كورونا

2136 إصابة جديدة بفيروس كورونا و 14 وفاة خلال 24 ساعة في لبنان

بانتظار توصية الاثنين المقبل.. هل تتجه لبنان إلى الإغلاق بعد تسجيل إصابات بفيروس كورونا المتحور؟

ترشيحاتنا

أدعية وقت الفجر مستجابة .. 7 أسباب تجعلك حريصا عليها

محمد صلاح يقود تشكيل ليفربول المتوقع لمواجهة وست بروميتش في البريميرليج

بعد إصابة 5 موظفين .. قرار جديد فى اتحاد الكرة لمواجهة فيروس كورونا

حكم الشك في ترك ركعة .. رأيان للفقهاء اعرف الضوابط

من حفل زفافها.. مي عمر تفاجئ متابعيها بصورة مع زوجها محمد سامي

اجتماع عاجل للجنة أزمة كورونا مساء اليوم للاستعداد لاحتفالات رأس السنة

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قوانين ايفل.. أشهر 10 مقولات لساحر الحديد مؤسس أشهر برج في العالم

أول رسالة من الفضائيين إلى الأرض .. مشروع بحثي يلتقط إشارة غريبة

يزيد من الرغبة الجنسية.. 7 فوائد للجسم عند تناول الرمان