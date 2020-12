مذيعة لبنانية شهيرة تعلن إصابتها بـ كورونا.. وتوجه رسالة مؤثرة من داخل الحجر

أعلنت الإعلامية اللبنانية الشهيرة في قناة "سكاي نيوز"، لاريسا عون، إصابتها بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

ونشرت لاريسا عون صورة لها من داخل العزل الصحي على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلّقت قائلة: "على الرغم من توخي الحذر الشديد في اتباع جميع الاحتياطات أصبت بفيروس كورونا".

وأضافت: "الآن أفهم بشكل أفضل القلق والتوتر العاطفي لأولئك الذين كانوا في الحجر الصحي.. من الصعب أن تنفصل عن أحبائك.. من الصعب حقًا أن يتم عزلك لمدة 14 يومًا على الأقل".

وكانت وزارة الصحة اللبنانية، أعلنت أمس السبت، تسجيل 1403 إصابات جديدة بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، و12 حالة وفاة.

وكشفت إدارة الكوارث في محافطة عكار اللبنانية عن تسجيل 56 إصابة جديدة ب​فيروس كورونا​ "كوفيد-19".

وبلغ إجمالي الاصابات المسجلة بفيروس كورونا في عكار 4246 إصابة.

في المقابل، بلغ إجمالي حالات الشفاء 3364 حالة، بعد تسجيل 38 حالة شفاء جديدة.

فيما بلغ عدد الوفيات جراء الفيروس في عكار 73 حالة، ولم يتم تسجيل أي وفيات خلال الـ24 ساعة الماضية في المحافظة.

Despite being super careful following all precautions I Tested #COVIDー19 positive.

Now I understand better the anxiety & emotional stress of those who have been in quarantine..It’s tough to be disconnected from ur loved ones .. Really hard to be locked in for 14 days at least.. pic.twitter.com/7BGupS1SFA