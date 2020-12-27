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رياضة

إصابة منتصر النبراوي رئيس شركة برزنتيشن بكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:59 ص
منتصر النبراوى
منتصر النبراوى
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عمرو الحلوانى

تأكد إصابة منتصر النبراوى رئيس شركة برزنتيشن سبورت بفيروس كورونا بعد خضوعه إلى مسحة طبية خلال الساعات القليلة الماضية وظهورها "إيجابية".

ووجه منتصر النبراوى عبر حسابه الشخصى على فيس بوك رسالة إلى كل أصدقائه بعد إصابته بكورونا قائلا: "الحمد لله على كل حال.. إيجابى كورونا".

وعلى الجانب الآخر، زف الإعلامى أحمد شوبير بشرى سارة لـ جماهير النادي الأهلى بشأن الجنوب إفريقي بيتسو موسيمانى المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بعد تعافيه من كورونا.


وقال إن موسيماى قد يقود مران الفريق اليوم استعدادا لمواجهة الاتحاد السكندرى المقرر إقامتها غدا الإثنين فى إطار لقاءات الجولة الثالثة من منافسات الدوري الممتاز.


وأضاف: "من المؤكد تواجد موسيمانى مع الأهلى فى الملعب خلال مباراة الغد أمام الاتحاد السكندرى بعد تعافيه التام من الإصابة بكورونا ".


وكان موسيمانى عانى من الإصابة بكورونا خلال الأيام الماضية ودخل المستشفى قبل أن يتعافى وثبوت سلبية عينة المسحة الطبية التى خضع لها أمس.

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