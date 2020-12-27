يحدث في شمال سيناء.. بدء تحكيم مسابقة "الست دي أمي" لطلاب التربية الخاصة





وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم، في بيان، الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة برئاسة وكيل الوزارة وعضو إدارة التربية الخاصة وبعض المعنيين ومسؤولي الأنشطة بمدارس التربية الخاصة. استعدت إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم بمحافظة شمال سيناء ، لبدء فعاليات تحكيم مسابقة "الست دي امي" لطلاب مدارس التربية الخاصة بالمحافظة، والتي تبدأ اليوم الأحد، تحت رعاية اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وبتوجيهات حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وإشراف فريق العمل بإدارة التربية الخاصة.وأكدت الدكتورة عزة كمال، مدير إدارة التربية الخاصة في مديرية التربية والتعليم، في بيان، الأحد، أنه تم تشكيل لجنة لتحكيم المسابقة برئاسة وكيل الوزارة وعضو إدارة التربية الخاصة وبعض المعنيين ومسؤولي الأنشطة بمدارس التربية الخاصة.



وأشارت إلى أن المسابقة تستهدف تعظيم دور الأم فى رعاية أبنائها ذوى الاحتياجات الخاصة من المعاقين، واعتراف الابن المعاق بدورها في رعايته ودعمه وتشجيعه على مواصلة الحياة.



وذكرت أن من شروط المسابقة، أن تكون الأم لديها أكثر من طالب معاق ومسجل في مدارس التربية الخاصة، أن تكون الأم فوق سن الأربعين، وأن تكون على قدر من المعرفة وعلى دراية بالأحداث الجارية وتتقبل الإعاقة، أن يكون لها دور بارز فى إعالة ورعاية أبنائها، على أن يرفق بالطلب بحث حالة من المدرسة معتمد ويدعم موقف الأسرة، ويفضل الأم التي تشجع أبنائها على التعليم والاشتراك فى المسابقات والأنشطة التربوية.



ومما يذكر أنه سبق للإدارة تنفيذ عدد من المبادرات والحملات والمسابقات لخدمة الطلاب المعاقين وذوى الاحتياجات الخاصة وطلاب الدمج التعليمي في شمال سيناء، ومنها:





مبادرة فرحتنا في لمتنا، مبادرة مفيش مستحيل، ومبادرة علمنى صح، مبادرة اعرف حقك ، حملة جبر الخواطر، مهرجان خلى البساط أحمدي، ومبادرة انشر وعى، مبادرة موهبتي في مدرستي ومسابقة بطل الحكاية وغيرها من الأنشطة والفعاليات، وذلك بهدف التعرف على كافة الاحتياجات اللازمة لهذه الفئة والعمل على توفيرها، وكذا توفير المزيد من الرعاية والاهتمام بها، انطلاقا من اهتمام الدولة والمحافظة وكافة الجهات بها.



وأكدت، أنه تقرر التنسيق مع التربية الزراعية لدخول مسابقة أجمل حديقة لمدرسة التربية الفكرية بالعريش' مع سرعة الانتهاء من تجهيز حديقة مدرسة النور للمكفوفين ورفع كفاءتها .وسرعة إصلاح السور الحديدى الفاضل بين مدرستى النور للمكفوفين والأمل والتربية الفكرية.



كما تقرر تنفيذ مبادرة عن التعريف بالدمج التعليمي تحت مسمى " اعرفني وافهمني"' الي جانب تنفيذ مبادرة عرفني بنفسك لطلبة التربية الخاصة وتكريم العشر الأوائل الفائزين.



وقد عقدت لجنة تحكيم مسابقة بطل الحكاية لطلاب مدارس التربية الخاصة بمحافظة شمال سيناء برئاسة حمزة رضوان وكيل وزارة التربية والتعليم، لفحص الأعمال المقدمة من الطلبة، لاختيار الفائزين في المسابقة، التي نظمتها مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك بمناسبة اليوم العالمي للمعاق "فكرى سمعي بصري".