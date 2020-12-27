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محافظات

من بينها٣٥٠ مركزا للدروس الخصوصية.. غلق ١٥٣٣ منشأة مخالفة للإجراءات الاحترازية بالغربية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:28 م
محافظ الغربية
محافظ الغربية
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احمد علي
أعلن الأستاذ الدكتور طارق رحمي، محافظ الغربية، غلق ١١٨٣ منشأة مخالفة لقرارات الغلق الجديدة منذ الأول من ديسمبر بنطاق المحافظة بواقع ٢٦٧ محلا، و١٨ سوقا، و١٠٠ مطعم، و١٦٥ مقهى، و١٤٥ ورشة، و ٤٨٨ منشأة أخرى.


كما أعلن المحافظ عن غلق وتشميع ٣٥٠ مركزًا للدروس الخصوصية في جميع أرجاء المحافظة خلال ٥ أيام.


يأتي ذلك تطبيقًا للإجراءات الوقائية اللازمة للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد لمنع للتجمعات والالتزام بمواعيد الغلق الجديدة للورش والمحال والمقاهي والأسواق.


ويهيب الدكتور طارق رحمي بجميع المواطنين الالتزام بجميع القواعد والقوانين لتجنب الوقوع تحت طائلة القانون، حيث إن القانون سينفذ بكل حزم على جميع المخالفين.
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