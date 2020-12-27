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برلمان

غرامات على المخالفين.. برلماني يطالب الحكومة بـ إغلاق جزئي منعا لتفشي كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 12:52 م
فيروس كورونا
فيروس كورونا
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معتز الخصوصى
أكد النائب مجدي مرشد، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، تأييده للإغلاق الجزئي في مصر لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا، مع تحديد الأماكن المتاح فيها تقديم الخدمة للمواطنين. 

كما طالب "مرشد" في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" بضرورة فرض غرامات على كل المخالفين لتطبيق الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا. 

ورفض عضو لجنة الصحة بمجلس النواب أن يكون إغلاقًا كليًا في مصر بسبب الموجة الثانية لفيروس كورونا، حتى لا يتأثر الاقتصاد المصري، ولكننا علينا أن نحد من التزاحم في المصالح الحكومية وهذا ما قامت به الحكومة بعد تقليل أعداد الموظفين فى المصالح الحكومية.

وكانت قد أعلنت وزارة الصحة والسكان، أمس السبت، عن خروج  477 متعافيًا من فيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافيين من الفيروس إلى 109462 حالة حتى اليوم.

وأوضح الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والسكان لشئون الإعلام والمتحدث الرسمي للوزارة، أنه تم تسجيل 1189 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 43 جديدة.

وقال "مجاهد" إنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في ٢٧ مايو ٢٠٢٠، فإن زوال الأعراض المرضية  لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

وذكر "مجاهد" أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى السبت، هو 131315 حالة من ضمنهم 109462 حالة تم شفاؤها، و 7352 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية، ومتابعة الموقف أولًا بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم واتساب "01553105105"، بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين: 

نسخة أندرويد: 
https://bit.ly/2MHG97L
نسخة ايفون
https://apple.co/3gURgYJ

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