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فن

محمود حجازي يشارك متابعيه فيديو من داخل حمام السباحة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 01:48 م
محمود حجازي
محمود حجازي
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ندى فكرى
شارك الفنان محمود حجازي فيديو جديد له  عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهر محمود في الفيديو وهو داخل حمام السباحة.

وعلق علي الفيديو قائلًا: "صباح الخير".

وتفاعل معه عدد كبير من متابعيه عبر التعليقات، والتي جاءت أبرزها كالتالي:
-ايوووة بقي
-تحفة بجد 
 
ويذكر أن آخر أعمال حجازي كان مسلسل "لما كنا صغيرين"، الذي عُرض في رمضان 2020، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي، ومن إنتاج شركة "أرت ميكرز" للمنتج أحمد ‏عبد ‏العاطي.

وشارك ‏في ‏المسلسل ‏مجموعة من النجوم وهم محمود حميدة، وخالد النبوي، وريهام حجاج، ونسرين أمين، كريم قاسم، نبيل عيسي، ومحمود حجازي.  

وتدور أحداثه حول "جريمة قتل" تقلب حياة بطلة العمل وأصدقائها، الذين يعملون فى إحدى ‏الشركات التى ‏يمتلكها ‏النجم ‏محمود حميدة، وتتوالى الأحداث‎.‎

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