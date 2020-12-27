ضبط 1553 قطعة شوكولاتة منتهية الصلاحية في مركز بدر

نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين و الطب البيطرى ، الأحد، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي بدر ودمنهور.





وأسفرت الحملة عن ضبط الآتي: ضبط 1553 قطعة شوكولاتة وتسالي منتهية الصلاحية بمركز بدر، وضبط 15 كبدة وقلب منتهية الصلاحية، تحرير محضرين عدم إعلان عن الأسعار للسلع المعروضة للبيع للجمهور.





كما تم ضبط 200 طن سمسم مصري غير صالحة للاستهلاك الآدمي لاحتوائه على مخلفات قوارض بأحد شركات الاستيراد والتصدير للخارج بدمنهور، وتم التحفظ على الكمية وسحب عينة ووردت النتيجة تفيد بعدم صلاحيتها، وتحرر محضر بذلك.



ونفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين والطب البيطري، الجمعة الماضية، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مراكز (أبوحمص، كفر الدوار، إيتاي البارود).







وأسفرت الحملة عن في مركز أبو حمص، تحرير 7 محاضر تموينية بالمرور على المخابز البلدية عبارة عن (5 مخالفات إنتاج خبز ناقص الوزن يتراوح ما بين 6 جم و8 جم نسبة العجز في متوسط وزن الرغيف الواحد، عدد 2 مخالفة تصرف فى 10 شكاير دقيق زنة 50 كجم)، كما تم تحرير محضر ضد أحد أصحاب محلات الجزارة لعرضة لحوم ذبح خارج المجازر الحكومية وتم التحفظ على كمية اللحوم.







كما تم تحرير 10 محاضر ضد مخابز بلدية لإنتاجهم خبز ناقص الوزن وغير مطابق للمواصفات القانونية في مركز إيتاي البارود، وتحرير 11 محضر ضد أصحاب محلات جزارة لذبحهم لحوم خارج المجازر الحكومية وغير صالحة للاستهلاك الآدمى وتم ضبط 50 كجم لحوم فاسدة في مركز كفر الدوار.







ويذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، الخميس الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلديه المخالفة والسلع الغذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركزي (دمنهور - بدر).







أسفرت الحملة عن تحرير 10 محاضر ضد أصحاب محلات تقوم ببيع عبوات لاصق المواسير البلاستيك المقلد لشركات كبري، حيث تم ضبط 750 عبوة لاصق مواسير غير مطابق للمواصفات القياسية ومجهول المصدر بمركز بدر.







كما تم تحرير 10 محاضر ضد محلات ملابس كبرى، وذلك لإقامتهم أوكازيون بدون تصريح وعدم الالتزام بقانون حماية المستهلك وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.





وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، الإثنين الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط المخابز البلدية المخالفة والسلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق و محلات بيع المواد الغذائية بمركز كفر الدوار.







أسفرت الحملة عن تحرير 16 محضرا تضمن الآتي:

تحرير 9 محاضر توقف مخبز عن الإنتاج بدون عذر مسبق، تحرير 3 محاضر إنتاج خبز ناقص الوزن، تحرير3 محاضر عدم إعلان المخبز عن اسم صاحب المخبز واسم المدير المسؤل ووزن الرغيف وسعر الرغيف ومواعيد التشغيل، كما تم تحرير محضر عدم وجود سجل تفتيش بالخبز.





وتم تحرير محضر بالواقعة للعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق.





وكما نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطري، الأحد الماضي، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بمركز إتياي البارود.







أسفرت الحملة عن ضبط أحد مصانع المنظفات يعمل بدون ترخيص من جهات الاختصاص، وتم ضبط 10جركن وزن الواحد 60كيلو جرام، 8 براميل وزن الواحد 100 كيلوجرام مستلزمات صناعة المنظفات، 800 كيلو جرام مادة تايلوز وكذلك 1000 لتر منظف سائل معد للبيع.







كما تم ضبط أحد محلات الأدوية البيطرية يقوم ببيع الأدوية البيطرية المنتهية الصلاحية وغير الصالحة للاستهلاك الحيواني، وتم ضبط كميه قدرها 45 عبوة مختلفة الأنواع والأوزان، ضبط أحد محلات بيع الاعلاف الحيوانية يقوم ببيع أعلاف مجهولة المصدر وبدون أى مستندات وتم التحفظ على 10 شكاير وزن الواحدة 25 كيلو.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط 9 محلات أنشطة مختلفة لا تقوم بالإعلان عن الأسعار، وجار تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.







يذكر أن نفذت مديرية التموين بالبحيرة، بالتعاون مع مباحث التموين ومديرية الطب البيطرى، حملة تموينية متنوعة لضبط السلع الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي داخل الأسواق ومحلات بيع المواد الغذائية بنطاق مركز إتياي البارود.







أسفرت الحملة عن ضبط أحد مطاعم البيتزا أثناء استخدام لحوم مفرومة مجهولة المصدر وغير صالحة للاستهلاك الادمى، والتحفظ على كمية قدرها 15 كيلوجراما من اللحوم، وضبط أحد محلات بيع السلع الغذائية يقوم بعرض وبيع سلع منتهية الصلاحية، وتم ضبط كمية قدرها 84 عبوة.







كما تم ضبط أحد محلات البويات والحدايد يقوم بعرض وبيع بويات منتهية الصلاحية، وتم ضبط كمية قدرها 15 عبوة، وضبط محل ملابس وأحذية أثناء عرض وبيع ملابس وأحذية مجهولة المصدر وتم ضبط كمية قدرها 12قطعة ملابس وأحذية، كما تم ضبط 4 محلات مختلفة الأنشطة لا تقوم بالإعلان عن الأسعار.





وجار تحرير المحاضر اللازمة وعرضها على النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات اللازمة.





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