رأي النجوم في 2020.. أروى جودة: عام صعب.. ومي سليم: كان جيدا على المستوى الفني.. ومنة فضالي: مرض أمي الأسوأ في السنة

رأي نجوم الفن في 2020

أروى جودة: عام صعب

مي سليم: كان جيدا على المستوى الفني

منة فضالي: مرض أمي الأسوأ في السنة



ماذا حدث لنجوم الفن في عام 2020، ما هي أفضل وأسوأ ذكرياتهم مع العام المنقضي، وما هي أمنياتهم الفنية والشخصية في العام الجديد 2021؟





عدد من النجوم يجيبون في التقرير التالي.





أروى جودة

قالت الفنانة أروى جودة، في تصريحات لـ "صدى البلد"، إن عام 2020 كان صعبا عليها وإنه أوجعها كثيرا وأحزنها بسبب وفاة الشيخ صالح كامل، زوج خالتها صفاء أبو السعود.









وكشفت عن الجانب الإيجابي في هذا العام، وهو أنه أعطاها مساحة لتجلس مع عائلتها في فترة الحجر المنزلي لفيروس كورونا، وتمنت أن يحمل العام الجديد معه كل الخير.









وكانت الفنانة أروى جودة، كشفت بعض الأسرار الشخصية الخاصة بها، وذلك خلال ندوة تكريمها بموقع "صدى البلد"، والتى احتفلت فيها بنجاح مسلسل "نمرة اثنين".











وقالت أروى خلال الندوة: "أنتمى إلى برج الميزان وأحب التعامل مع برج الجوزاء وأكره صفة الكذب وأكثر صفة أتمتع بها هى الجدعنة".









وأضافت أروى جودة: "هناك كثير من الأصدقاء بالنسبة لى فى الوسط الفنى، ولعل من أبرزهم غادة عادل وشيرين رضا وآسر ياسين".









وأوضحت أروى أن أصدقاءها قرروا الهرب من المدرسة واصطحبونها معهم وبعد خروجهم من المدرسة ذهبت والدتها ووالدها للسؤال عنها ولم يجداها وهو الأمر الذى تسبب فى غضب شديد من جانبهما.











وتابعت: "تلقيت "علقة موت" من والدتى وحرمت بعدها الهروب من المدرسة، وقررت ألا أفعل ذلك مرة أخرى مع أصدقائى".









وكشفت الفنانة أروى جودة عن تفاصيل أول مرتب حصلت عليه في حياتها العملية، وقالت إن "أول راتب حصلت عليه كان 600 جنيه، وجبت بيه شيبسي وشيكولاتة علشان بحب الأكل جدا".



