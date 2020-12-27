البورصات العربية اليوم.. ارتفاع مؤشرات السعودية والأردن ومسقط والبحرين.. ومصر تخسر 5.5 مليار جنيه وتراجع الفلسطينية والكويتية بختام جلسات الأحد

البورصات العربية اليوم:
- ارتفاع مؤشرات السعودية والأردنية ومسقط والبحرين
- بخسارة 5.5 مليار جنيه.. المصرية تختتم تعاملات مستهل الأسبوع
- الفلسطينية والكويتية يخسرون بختام جلسات الأحد
شهدت معظم البورصات العربية، حالة من الارتفاع لمؤشراتها، بمستهل جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، الموافق 27 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم السعودية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.
البورصة المصرية
سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 535 مليار جنيه.
وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92 % ليبلغ مستوى 10585 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.44% مسجلًا 2026 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 1.21% لينهي التعاملات عند مستوى 2938 نقطة.
البورصة السعودية
أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 37.98 نقطة ليقفل عند مستوى 8740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 375 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات أبو معطي، وساب للتكافل، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأسواق المزرعة، والواحة، والشرقية للتنمية، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60% و 4.30%.
فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وزين السعودية، وكيمانول، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 363.25 نقطة ليقفل عند مستوى 21720.21 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.
مؤشر البحرين
أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,494.29 بارتفاع قدره 1.38 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أقفل مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 653.93 بارتفاع قدره 7.12 نقاط عن معدل إقفاله السابق.
وبلغت كـمية الأسهـم المتداولة مليونين و467 ألفا و929 سهما، بقيمة إجمالية قدرها 284 ألفا و979 دينارا بحرينيا تم تنفيذها من خلال 55 صفقة.
البورصة الأردنية
أغلقت البورصة الأردنية اليوم على ارتفاع بنسبة 0.2%، عند مستوى 1635.42 نقطة، بلغت كمية الأسهم المتداولة 5.6 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 5.7 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2112 صفقة.
سوق مسقط
أغلق مؤشر سوق مسقط (30) اليوم عند مستوى (18 ر3615) نقطة مرتفعًا بـ (5ر15) نقطة وبنسبة (43ر0 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (68ر3599) نقطة.
وبلغت قيمة التداول (487) ألفًا و(401) ريال عماني منخفضة بنسبة (4ر50 %) مقارنة مع آخر جلسة تداول والتي بلغت (981) ألفًا و(710) ريالات عمانية.
بورصة الكويت
أغلقت بورصة الكويت تعاملاتها اليوم على انخفاض مؤشر السوق العام 88ر16 نقطة ليبلغ مستوى 51ر5552 نقطة بنسبة هبوط بلغت 3ر0 %، وتم تداول كمية أسهم بلغت 5ر135 مليون سهم تمت عبر 5007 صفقات نقدية بقيمة 4ر16 مليون دينار .
وانخفض مؤشر السوق الرئيسي 6ر12 نقطة ليبلغ مستوى 10ر4534 نقطة بنسبة هبوط بلغت 28ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 5ر118 مليون سهم تمت عبر 3480 صفقة نقدية بقيمة 3ر9 مليون دينار .
كما انخفض مؤشر السوق الأول 9ر18 نقطة ليبلغ مستوى 46ر6069 نقطة بنسبة هبوط بلغت 31ر0 % من خلال كمية أسهم بلغت 17 مليون سهم تمت عبر 1527 صفقة بقيمة 15ر7 مليون دينار .
البورصة الفلسطينية
أغلقت البورصة الفلسطينية تداولاتها اليومية على انخفاض بنسبة 0.56% ما يعادل 2.67 نقطة ليصل مؤشر القدس الرئيس عند مستوى 472.34 نقطة، وبلغت كمية الأسهم المتداولة 62,120 سهمًا بقيمة إجمالية بلغت 180,648 دولارًا نفذت من خلال 66 صفقة.