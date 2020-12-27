البورصات العربية اليوم.. ارتفاع مؤشرات السعودية والأردن ومسقط والبحرين.. ومصر تخسر 5.5 مليار جنيه وتراجع الفلسطينية والكويتية بختام جلسات الأحد

شهدت معظم البورصات العربية، حالة من الارتفاع لمؤشراتها، بمستهل جلسات الأسبوع، اليوم الأحد، الموافق 27 ديسمبر 2020، وذلك خلال عمليات التداول المختلفة بكل بورصة على حدة، حيث قادت الأسهم السعودية حالة الارتفاعات بختام تعاملات اليوم، وفيما يلي تفصيليا أداء البورصات العربية.

البورصة المصرية

وتراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.92 % ليبلغ مستوى 10585 نقطة، وانخفض مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بنسبة 1.44% مسجلًا 2026 نقطة، وفقد مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا 1.21% لينهي التعاملات عند مستوى 2938 نقطة.

سجلت مؤشرات البورصة المصرية تراجعًا جماعيًا لدى إغلاق تعاملات اليوم مدفوعة بعمليات بيع لجني الأرباح من قبل المستثمرين الأجانب، فيما مالت تعاملات المستثمرين المحليين والعرب نحو الشراء، وخسر رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 5ر5 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 535 مليار جنيه.

البورصة السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعًا 37.98 نقطة ليقفل عند مستوى 8740.66 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 9.8 مليارات ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 395 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 375 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 131 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 52 شركة على تراجع.





وكانت أسهم شركات أبو معطي، وساب للتكافل، وملاذ للتأمين، والإعادة السعودية، وبدجت السعودية الأكثر ارتفاعًا، أما أسهم شركات نسيج، وأسواق المزرعة، والواحة، والشرقية للتنمية، والفخارية فكانت الأكثر انخفاضا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 7.60% و 4.30%.





فيما كانت أسهم شركات كيان السعودية، وكيمانول، وزين السعودية، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا بالكمية، وكانت أسهم شركات كيان السعودية، وزين السعودية، وكيمانول، والتصنيع، وملاذ للتأمين هي الأكثر نشاطا في القيمة.





كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعًا 363.25 نقطة ليقفل عند مستوى 21720.21 نقطة، وبتداولات بلغت 30 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 300 ألف سهم تقاسمتها 977 صفقة.





مؤشر البحرين