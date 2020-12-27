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منوعات

معجون الأسنان والقهوة رائحتهما أبخرة سيارات .. سيدة تروي مأساتها مع فيروس كورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 06:13 م
صدى البلد
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أحمد شريف

وصفت إحدى ضحايا فيروس كيف تشوهت حواسها بسبب الفيروس، حيث كشفت كيف تشتم  رائحة القهوة  كأبخرة السيارات وكيف أصبح مذاق معجون الأسنان مثل البنزين.



ووفقًا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، أصيبت سارة جوفيير ، وهي أم لطفلين ، تبلغ من العمر 44 عامًا ، من وايتستابل ، بمقاطعة كينت البريطانية ، بالفيروس في مايو وفقدت حاسة الشم ، وهو عرض يعرف طبيًا باسم باروسميا.



وصفت أخصائية العلاج الوظيفي كيف أن "جميع الأطعمة كان مذاقها "متعفن" تقريبًا، حيث فقدت الكثير من وزنها  لأنها بالكاد كانت تستطيع الجلوس لتناول وجباتها المفضلة.



شبهت السيدة جوفيير مذاق اللحوم بصابون الأزهار أو العطور ، ومذاق معجون الأسنان أشبه بالبنزين منه بالنعناع ، والقهوة لها رائحة أبخرة السيارات أو دخان السجائر، حيث استشعرت هذه الأمور أثناء إصابتها بكورونا .



فيما أنشأت السيدة جوفيير ، التي تعمل في مستشفى ويليام هارفي في أشفورد ، كنت ، مجموعة دعم على الفيسبوك حيث يمكن للأعضاء مشاركة تجاربهم ونظرياتهم ونصائح "التدريب على الروائح".

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