هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

خلاف بين عمال سوريين ولبنانيين إنتهي بكارثة إنسانية، هكذا يمكن وصف ما آلت إليه الأمور بعد الخلاف الذي حدث فى مخيم اللاجئين السوريين في المنية بلبنان والذي أدي فى النهاية إلى تحويل المنطقة إلى ركام من الرماد بعد اشتعال النيران بها.





كأنما ينقص هؤلاء اللاجئين أزمات أو كوارث أخري تحيط بهم فبعد فقدان الوطن وعدم وجود ماوي لهم غير تلك المخيمات، أصبحت أيضا خيامهم رمادا.





ليلة مرعبة





مشاهد مؤلمة وليلة مرعبة مرت على اللاجئين السوريين مساء أمس السبت، ف حينما كان الناس نيام اشتعلت النيران فى المخيمات فما كان من اللاجئين إلا الفرار بعيدا دون تفكير بهدف إنقاذ أرواحهم.





الحريق التهم الأخضر واليابس داخل المخيم الذي يقع فى بلدة المنية قضاء عكار بشمال لبنان، إجراء هذا الحريق تم تشريد مايقرب من 700 لاجئ اضطروا لمغادرة المخيم.





أسباب الحريق





كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية خلافات حدثت بين شخص من آل المير وبعض العمّال السوريين العاملين في المنية، أدّى إلى شجار بالأيدي وسقوط ثلاثة جرحى.





وعلى إثر تلك الخلافات قام عدد من الشبّان من آل المير وعمدوا إلى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنية، وعليه تدخّلت سيارات الدفاع المدني وقوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن لضبط الوضع.





روي شهود عيان تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها عشرات العائلات من اللاجئين السوريين في مخيم المنية في طرابلس، ف محمد الدهيبي، وهو أحد سكان منطقة المنية الذي تولى عملية مساعدة اللاجئين السوريين الفارين من مخيم المنية، كتب على حسابه عبر "فيسبوك" كيف تطور الخلاف إلى أن وصل لدرجة حرق الخيام وفرار اللاجئين السوريين





يروي الدهيبي أن الخلاف وقع في "مخيم 9" في منطقة بحنين، وقال إن مجموعة من المسلحين حاصروا البوابة الرئيسية للمخيم، كما حاصروا بوابته الخلفية، ليتم بعد ذلك قطع الكهرباء عن مخيم المنية ويتحول كل شيء إلى ظلام، وذلك وفقا لما ذكره موقع لبنان دايبت.





واضاف الدهيبي أنه بعد ذلك "صرخ شخص وقال احرقوا الخيم"، لتبدأ النيران بالفعل تلتهم خيام اللاجئين الذين حاولوا الهروب ولم يستطيعوا في البداية، ثم سُمعت أصوات إطلاق الرصاص في الهواء، وبسبب النيران انفجرت عبوات من الغاز زادت من رعب اللاجئين





رموا أطفالهم من فوق السور





بسبب محاصرة اللاجئين السوريين بالمخيم، أصبحوا يرمون بأطفالهم وأولادهم من فوق السور المحيط بالمخيم، هكذا وصف الدهيبي ماحدث ليلة أمس قائلا إنه في هذا الوقت كانت النيران تشتعل بالخيام





وبحسب الدهيبي فإن اللاجئين هربوا في البساتين، وافترقت النساء والأطفال عن الرجال، مضيفًا: "ركضوا حفيانين بالبساتين وبالوحل وما معن أي شي، ولا حتى لابسين شي باجريهن (أقدامهم)".





يتحدث الدهيبي عن أن قصص الأمهات محزنة للغاية، وقال أيضًا إنه يوجد "أطفال بلا حليب ولا حفاضات، الكبار في العمر تركوا أدويتهم وهربوا. الناس لجأت على خيم أخرى، الوضع كارثي".



