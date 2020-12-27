ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أصل الحكاية

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 05:31 م
حريق مخيمات اللاجئين
حريق مخيمات اللاجئين السوريين
Advertisements
أمينة الدسوقى
خلاف بين عمال سوريين ولبنانيين إنتهي بكارثة إنسانية، هكذا يمكن وصف ما آلت إليه الأمور بعد الخلاف الذي حدث فى مخيم اللاجئين السوريين في المنية بلبنان والذي أدي فى النهاية إلى تحويل المنطقة إلى ركام من الرماد بعد اشتعال النيران بها.

كأنما ينقص هؤلاء اللاجئين أزمات أو كوارث أخري تحيط بهم فبعد فقدان الوطن وعدم وجود ماوي لهم غير تلك المخيمات، أصبحت أيضا خيامهم رمادا.

ليلة مرعبة 

مشاهد مؤلمة وليلة مرعبة مرت على اللاجئين السوريين مساء أمس السبت، ف حينما كان الناس نيام اشتعلت النيران فى المخيمات فما كان من اللاجئين إلا الفرار بعيدا دون تفكير  بهدف إنقاذ أرواحهم.

الحريق التهم الأخضر واليابس داخل المخيم الذي يقع فى بلدة المنية قضاء عكار بشمال لبنان، إجراء هذا الحريق تم تشريد  مايقرب من 700 لاجئ اضطروا لمغادرة المخيم.

أسباب الحريق 

كشفت "الوكالة الوطنية للإعلام" اللبنانية خلافات حدثت بين شخص من آل المير وبعض العمّال السوريين العاملين في المنية، أدّى إلى شجار بالأيدي وسقوط ثلاثة جرحى.

وعلى إثر تلك الخلافات قام عدد من الشبّان من آل المير وعمدوا إلى إحراق بعض خيام النازحين السوريين في المنية، وعليه تدخّلت سيارات الدفاع المدني وقوة من الجيش اللبناني وقوى الأمن لضبط الوضع.

روي شهود عيان تفاصيل ليلة الرعب التي عاشتها عشرات العائلات من اللاجئين السوريين في مخيم المنية في طرابلس، ف محمد الدهيبي، وهو أحد سكان منطقة المنية الذي تولى عملية مساعدة اللاجئين السوريين الفارين من مخيم المنية، كتب على حسابه عبر "فيسبوك" كيف تطور الخلاف إلى أن وصل لدرجة حرق الخيام وفرار اللاجئين السوريين

يروي الدهيبي أن الخلاف وقع في "مخيم 9" في منطقة بحنين، وقال إن مجموعة من المسلحين حاصروا البوابة الرئيسية للمخيم، كما حاصروا بوابته الخلفية، ليتم بعد ذلك قطع الكهرباء عن مخيم المنية ويتحول كل شيء إلى ظلام، وذلك وفقا لما ذكره موقع لبنان دايبت.

واضاف الدهيبي أنه بعد ذلك "صرخ شخص وقال احرقوا الخيم"، لتبدأ النيران بالفعل تلتهم خيام اللاجئين الذين حاولوا الهروب ولم يستطيعوا في البداية، ثم سُمعت أصوات إطلاق الرصاص في الهواء، وبسبب النيران انفجرت عبوات من الغاز زادت من رعب اللاجئين

رموا أطفالهم من فوق السور 

بسبب محاصرة اللاجئين السوريين بالمخيم، أصبحوا يرمون بأطفالهم وأولادهم من فوق السور المحيط بالمخيم، هكذا وصف الدهيبي ماحدث ليلة أمس قائلا إنه في هذا الوقت كانت النيران تشتعل بالخيام

وبحسب الدهيبي فإن اللاجئين هربوا في البساتين، وافترقت النساء والأطفال عن الرجال، مضيفًا: "ركضوا حفيانين بالبساتين وبالوحل وما معن أي شي، ولا حتى لابسين شي باجريهن (أقدامهم)".

يتحدث الدهيبي عن أن قصص الأمهات محزنة للغاية، وقال أيضًا إنه يوجد "أطفال بلا حليب ولا حفاضات، الكبار في العمر تركوا أدويتهم وهربوا. الناس لجأت على خيم أخرى، الوضع كارثي".

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان
هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان
هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إسبانيا تفكك "مخيم العار" وتنقل اللاجئين لمنشآت أكثر آدمية

حريق هائل بمخيم للاجئين السوريين في لبنان.. فيديو

مسلسل العنصرية يتوحش.. تفاصيل حرق مخيم لاجئين سوريين على يد لبنانيين| فيديو

أول تعليق لـ مفتي لبنان على حرق مخيم للاجئين السوريين في البلاد

السعودية من أوائل المتبرعين.. توافد المساعدات لتأهيل مخيم اللاجئين في لبنان بعد احتراقه كاملا

بسبب مشاجرة.. لبنانيون يحرقون مخيما للاجئين سوريين وتشرد المئات.. فيديو

ترشيحاتنا

بعد تبرع والدتها.. أول تعليق من رئيس جامعة المنوفية على وفاة الطفلة ليلى

3 حيل طبيعة لعلاج الزكام في يوم واحد

داخل سيارتها.. ميرهان حسين تستعرض جمالها.. صورة

رسالة مؤثرة من قفشة لـ جماهير الأهلي بعد استمرار إصابته بكورونا

أحمد حسن: موسيماني رفض لاعب النجم الساحلي بسبب سيرينو

غياب مصطفى محمد.. باتشيكو يعلن قائمة الزمالك لمواجهة سموحة بـ الدوري

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مصير البشرية سيتغير.. حكاية العرافة بابا فانجا وتوقعاتها "المفزعة" في 2021

هربوا حفاة.. حكاية ليلة مرعبة عاشها اللاجئون السوريون في لبنان

مهما كبرت.. 7 حيل تجعل الجسم رشيقا ونشيطا لآخر العمر