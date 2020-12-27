لمواجهة كورونا.. الأزهر يدعو لاقتصار التهنئة والعزاء على الاتصال بالهاتف

وشددت على أن ارتداء الكمامة الطبية واجب شرعًا لمواجهة فيروس كورونا.





أفادت الهيئة في بيان لها للأمة الإسلامية، بأن ارتداء الكمامات التي تقلل من فرص الإصابة بهذا الفيروس المهلك المميت، فالالتزام بذلك واجب شرعي في سائر تنقلات الإنسان أو حال مخالطته لآخرين، وهذا أوجب وألزم في صلاة الجماعة حتى لا يقع المصلي في إثم المخالفة لقوله تعالى: «وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ» (البقرة الآية 195).



