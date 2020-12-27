مستشار أوبئة: فيروس كورونا أثبت أن العالم لم يكن مستعدا لأي وباء

أشار الدكتور عادل البلبيسي ، مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية ، إلى كلمة الصحة العالمية وهي " أن الوباء الناجم عن فيروس كورونا لن يكون الأخير " ، معقبًا هذا يعني أن العالم دائمًا مُعرض للحصول على أوبئة .

وأضاف " عادل البلبيسي " في مداخلة هاتفية مع برنامج " الآن " المُذاع على فضائية " إكسترا نيوز " ، أن فيروس كورونا أثبت أن العالم لم يكن مستعدًا لأي وباء ، مشيرًا إلى أن يجب أن يكون العالم كله مستعدًا ، وذلك من خلال اتحاد العالم كله كوحدة واحدة .

وأوضح مستشار الأوبئة بشبكة الشرق الأوسط للصحة المجتمعية ، أن هناك العديد من الاستعدات لم تحدث على مستوى العالم من أجل مواجهة فيروس كورونا ، منها : أن العالم كان يستعد من خلال إنتاج اللقاحات وإجراء التجارب السريرية ، ولم ينظر إلى الاستعداد من خلال الطب الوقائي ، والطب المجتمعي ، مؤكدًا أن يجب أن يكون هناك اهتمام كبير من أجل الصحة العامة .

وأكد " البلبيسي " ، أن يجب تشجيع أطباء الصحة العامة ، ومستشارين الأوبئة ، على عمل خطط واضحة لمقاومة أي وباء ، مضيفًا أن يجب أن يكون هناك تعاون بين الدول ، وتبادل المعلومات والخبرات بينهم ، ويجب استمرار هذا التعاون بعد إختفاء فيروس كورونا أيضًا لإمكانية الاستمرار على هذا الكوكب .

وأكمل ، أن يجب الربط بين صحة الإنسان ، وصحة الحيوان ، وصحة البيئة ، في نفس ذات الوقت ، والنظر للعالم كوحدة واحدة ، وليس بأن تتصرف كل دولة على حدى ، مشيرًا إلى أن ما يحدث في الانسان من الممكن أن يؤثر على الحيوان ، وأن ما يحدث في البيئة م نالممكن أن يؤثر على الانسان وهكذا ، لذلك يجب النظر إلى الأمراض المشتركة بين الانسان والحيوان .