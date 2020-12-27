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رياضة

30 دقيقة.. سيراميكا يهاجم لإدراك التعادل أمام بيراميدز

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 08:08 م
سيراميكا وبيراميدز
سيراميكا وبيراميدز
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عمرو ابوبكر
انتهت أحداث 30 دقيقة من مواجهة بيراميدز ومنافسه سيراميكا كليوباترا بتقدم الفريق السماوي بهدف دون رد، في اللقاء المقام على ملعب استاد السويس الجديد ضمن منافسات الجولة الرابعة من بطولة الدوري الممتاز.

بدأ اللقاء بضغط متقدم من بيراميدز على سيراميكا كليوباترا، واستحوذ سيراميكا على الكرة بطريقة جيدة ولكن في الخط الخلفي دون التقدم للهجوم.

ثم انتشر لاعبي سيراميكا بشكل جيد وشكلوا هجمة على مرمى شريف اكرامي حارس مرمى بيراميدز في الدقيقة الثانية من عمر المباراة ولكن تخرج الى ركنية أولى. 

ومن بعدها رد بيراميدز على هجوم كليوباترا بهجمة منظمة وصلت بتمريرتين الى مرمى عامر عامر، ولكن سقط جون أنطوي مهاجم بيراميدز داخل منطقة الجزاء مطالبًا بركلة جزاء.

ولم يحتسب حكم المباراة الكرة خطأ واعتبر اللاعب سقط دون أن يقترب منه أحد.

وفي الدقيقة 13 من عمر المباراة تمكن علي جبر مدافع فريق بيراميدز من تسجيل الهدف الأول للفريق السماوي عن طريق متابعة مميزة للكرة أسكنها شباك عامر عامر. 

ولم يهدأ لاعبي سيراميكا كليوباترا منذ اهتزاز شباكهم، وزادت الالتحامات والكرات الجانبية من كليوباترا سعيا لادراك التعادل.

وحاول أحمد الشيخ لاعب بيراميدز التوغل بين دفاعات سيراميكا كليوباترا في الدقيقة 22 من عمر المباراة وسدد كرة قوية ولكن صنع الدفاع حائط بشري تصدى للكرة.

وحصل سيراميكا على رلة حرة مباشرة من منطقة خطرة، ولكن لم ستغل لاعبي الفريق الكرة وتخرج الى ركلة مرمى لصالح بيراميدز.

واستمرت الكرة بين اقدام بيراميدز لدقائق، وفي خطأ من دفاع كليوباترا توغل أحمد فتحي من الجبهة اليمنى ومرر كرة رائعة لعمر جابر الذي سددها في السماء.




وجاء تشكيل سيراميكا كليوباترا كالتالي:

حراسة المرمى: عامر عامر
خط الدفاع: أحمد محسن، وخالد صبحي، وطارق سامي، ورجب بكار.
خط الوسط: كوامي بونسو، ومحمد إبراهيم، ومحمد توني، ومحمد حسن.
خط الهجوم: شريف دابو، وشادي حسين


وجاء التشكيل بيراميدز على النحو الآتي:

حراسة المرمى: شريف إكرامي

خط الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - طارق طه - أحمد فتحي 

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - عمر جابر - عبد الله السعيد - أحمد الشيخ - رمضان صبحي 

خط الهجوم: جون أنطوي 

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