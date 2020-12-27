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أول رد من الحكومة على تأخر وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني لكورونا

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:24 م
ارشيفية
ارشيفية
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قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة  من لقاح " ساينو فارم " الصيني  يعود لاسباب  لاتخص مصر وحدها  بل أسباب  لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية  أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.

وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"ان النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني  ستصل خلال أيام، قائلا: "ستصل خلال ايام وفور وصول الكمية ستعلن وزارة الصحة  خطتها وجدولها لتوزيع اللقاحات ".


وتابع أن الحكومة لاتعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتي الصيني  في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني  والثالث  فايزر الامريكي  كشافًا أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الثلاث شركات قائلا: "  المفاوضات جارية حتى الوصول لاتفاق نهائي يحدد الكميات والية التوريد سيتم الاعلان عنه فورًا  ".


لكن  المستشار نادر سعد قال :" المتاح حاليًا هو النصف مليون جرعة التي ستصل من اللقاح الصيني  خلال ايام وفور ذلك ستعلن الصحة جدولها لتوزيع اللقاح والفئات التي ستحصل عليها وهي مرحلة اولى   ويتبعها  مراحل أخرى  "
 

وكشف ان التفاوض مع الشركات مباشر مع الحكومة بعيدًا عن جافي  التي إستطاعت تأمين نحو 20% من حصة الشعب المصري بما يقدر بنحو 20 مليون جرعة سنحصل عليها من تحالف " جافي " قائلا: " التفاوض مباشر بين الحكومة والشركات  بخلاف الحصة التي حصلنا عليها عبر  تحالف " جافي "  لكون الاخيرة   تتأخر قليلًا في  توفير الحصص فأول  توريد متوقع منها سيصل في مايو 2021 كما هو متوقع  ولذلك لجات الحكومة  للتفاوض المباشر  مع  الشركات بالاضافة لحصة التحالف  ".
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