أول رد من الحكومة على تأخر وصول نصف مليون جرعة من اللقاح الصيني لكورونا

قال المستشار نادر سعد المتحدث بإسم مجلس الوزراء أن تعطل وصول النصف مليون جرعة من لقاح " ساينو فارم " الصيني يعود لاسباب لاتخص مصر وحدها بل أسباب لوجستية تخص الشركة الصينية لانها تنتظر أن تعلن دولة الصين عن خطتها القومية أولًا حول القاح حتى يكون بوسع الشركة الصينية القيام بعملية التوريد.





وكشف «سعد» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي، مقدمة برنامج "كلمة أخيرة"، الذي يعرض عبر شاشة "ON"ان النصف مليون جرعة المنتظرة من اللقاح الصيني ستصل خلال أيام، قائلا: "ستصل خلال ايام وفور وصول الكمية ستعلن وزارة الصحة خطتها وجدولها لتوزيع اللقاحات ".









وتابع أن الحكومة لاتعمل فقط على اللقاح الصيني فقط بل على ثلاث شركات مختلفة يأتي الصيني في مقدمتها ويليه استرازينيكا البريطاني والثالث فايزر الامريكي كشافًا أن هناك مفاوضات تجرى حاليًا مع الثلاث شركات قائلا: " المفاوضات جارية حتى الوصول لاتفاق نهائي يحدد الكميات والية التوريد سيتم الاعلان عنه فورًا ".









لكن المستشار نادر سعد قال :" المتاح حاليًا هو النصف مليون جرعة التي ستصل من اللقاح الصيني خلال ايام وفور ذلك ستعلن الصحة جدولها لتوزيع اللقاح والفئات التي ستحصل عليها وهي مرحلة اولى ويتبعها مراحل أخرى "



