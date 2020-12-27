تدشين نظامى "مسك" و''أداء" بجامعة جنوب الوادى

شهد الدكتور يوسف غرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، تدشين نظامى الإتصالات الإدارية" مسك" ومؤشرات الأداء البحثية " أداء" بالجامعة، فى حضور الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث والدكتور أحمد كمال نصارى، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وعمداء الكليات بالجامعة.





وأكد رئيس الجامعة، أن مشروع "مسك " يبني نظامًا إلكترونيا للتواصل الإداري داخل الجامعة، ويحقق الانسيابية والسهولة والسرعة والدقة في التواصل بين الإدارات المختلفة وينشئ سجل من المعاملات الإدارية التي يمكن استرجاعها في أي وقت حسب الحاجة.





أشار رئيس الجامعة، إلى أن الهدف الرئيس للمشروع إنشاء نظام إلكتروني للتواصل الإداري للمكاتبات بين الإدارات المختلفة بالجامعة، ويتيح تتبع المعاملات، وتخزينها واسترجاعها حسب الحاجة، وذلك حسب صلاحيات كل مستوى إداري.

وجه رئيس الجامعة، الشكر لفريق العمل على الجهود التى بذلوها من أجل تطوير وتحسين النظامين الذين تم تدشينهما، لافتًا إلى أن المشروعين ضمن سعى الجامعة إلى التحول الرقمي لتتوافق مع التوجهات الوطنية.





أضاف الدكتور أحمد عكاوى، نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث، إعداد التطبيق الإلكتروني لمؤشرات البحث العلمي لجامعة جنوب الوادي "أداء" انه لم يكن بالجامعة من قبل مؤشرات تقيس الأداء البحثي على مستوى الكليات والجامعة ككل، لذا كان من الضروري استحداث هذا النظام حتى تستطيع الجامعة أن تقارن أداءها مع الجامعات العالمية من خلال هذه المؤشرات.





أوضح عكاوى، أن القطاع صمم حزمة من المؤشرات وفق أفضل الممارسات العالمية التي يتم حسابها من البيانات البحثية، وتشمل الانتاج البحثي بجميع أنواعه بما في ذلك البحوث المنشورة عالميًا ومحليًا والكتب المؤلفة والمترجمة والجوائز الوطنية والدولية وبراءات الاختراع والانفاق على البحث العلمي والنشر الدولي من الرسائل الجامعية.





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