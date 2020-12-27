ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

بطل مصري مقيم بأمريكا يكشف مشاركته في منافسات "مستر أولمبيا"

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 10:59 م
الكابتن كريم حواش
الكابتن كريم حواش
Advertisements
أسامة علي
قال الكابتن كريم حواش، بطل مستر أولمبيا للهواة، أن بيج رامي ليس اللاعب الوحيد الذي يشارك فى "مستر اولمبيا"، موضحا أن المشاركة فى بطولة مستر اولمبيا تنقسم إلى شقين الهواة ثم المستوى الثاني المحترفين، لافتا إلى أن بيج رامي هو الآن فى مستوى المحترفين بينما هو كان فى الهواة وانتقل إلى المستوى الاحترافي.

وأضاف الكابتن كريم حواش، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على "قناة القاهرة والناس"، أن هدفه الان الفوز ببطولة مستر اولمبيا على غرار "بيج رامي"، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في شركة حكومية فى نيويورك ويتدرب لخوض مستر اولمبيا.

وكشف الكابتن كريم حواش، عن أنه كان ضمن فريق منتخب مصر للمصارعة عام 2012 قبل الاتجاه إلى كمال الاجسام، قائلا: "أنا حاليا فى امريكا من 5 سنوات وكنت فى منتخب مصر للمصارعة فى 2012، وجت لى اصابة وعانيت عشان اتعالج وارجع مكاني في المنتخب، وبصراحة تعبت والاتحاد لم يهتم".

وأشار كريم حواش، إلى أن هناك اكثر من 25 لاعب فى منتخب المصارعة وحاصلين على ميداليات فى بطولات العالم وتعرضوا لنفس المعاناة، مؤكدا أنه مُصر على اللعب باسم مصر فى بطولة "مستر اولمبيا"، معتبرا ان ما حققه بيج رامي انجاز غير مسبوق فى مصر.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

بيج رامي مرشح بقوة لنيل لقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

بيج رامي يفوز بلقب مستر أوليمبيا 202‪0للمحترفين في كمال الأجسام

«صاحب مستر أولمبيا 2020».. أسرار النظام الغذائي لـ بيج رامي ونصائحه للمبتدئين| فيديو

ابنة البطل «بيج رامي»: بابا كان يعلمني إزاي العب رياضة.. ووالدته تعلق على الإنجاز التاريخي

زوجة بطل العالم: كل أكل بيج رامي في المنزل والنظام بيتغير كل أسبوع

حلم 9 سنوات.. أسرة بيج رامي تسيطر على السوشيال ميديا بتصريحات لأول مرة

ترشيحاتنا

الفيروس يخترق الاتحاد.. كورونا يربك حسابات حسام حسن قبل مواجهة الأهلي

أول تعليق من برنامج معكم منى الشاذلي على التفاوض مع بيج رامي

الأوقاف تكشف حقيقة غلق المساجد.. والأزهر يصدر 9 فتاوى لمواجهة كورونا

جمال شعبان: بشائر اختفاء فيروس كورونا بدأت تظهر.. فيديو

رغم كورونا.. مصر باعت 2.23 تريليون قدم مكعب غاز خلال عام

بملابس مغربية.. زوجة تامر حسني تخطف الأنظار في أحدث ظهور لها

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

30 دقيقة يوميا .. دراسة تنصح بالمشي السريع

انتبه .. 5 فئات يجب عليهم عدم اتباع نظام كيتو الغذائي

كيف يتفاعل كورونا مع خلايا الجسم؟.. العلماء يكشفون اللغز