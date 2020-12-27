بطل مصري مقيم بأمريكا يكشف مشاركته في منافسات "مستر أولمبيا"

قال الكابتن كريم حواش، بطل مستر أولمبيا للهواة، أن بيج رامي ليس اللاعب الوحيد الذي يشارك فى "مستر اولمبيا"، موضحا أن المشاركة فى بطولة مستر اولمبيا تنقسم إلى شقين الهواة ثم المستوى الثاني المحترفين، لافتا إلى أن بيج رامي هو الآن فى مستوى المحترفين بينما هو كان فى الهواة وانتقل إلى المستوى الاحترافي.





وأضاف الكابتن كريم حواش، فى لقاء عبر الفيديو كونفرانس ببرنامج "حديث القاهرة" مع الإعلامي خيري رمضان وكريمة عوض، على "قناة القاهرة والناس"، أن هدفه الان الفوز ببطولة مستر اولمبيا على غرار "بيج رامي"، مشيرا إلى أنه يعمل حاليا في شركة حكومية فى نيويورك ويتدرب لخوض مستر اولمبيا.





وكشف الكابتن كريم حواش، عن أنه كان ضمن فريق منتخب مصر للمصارعة عام 2012 قبل الاتجاه إلى كمال الاجسام، قائلا: "أنا حاليا فى امريكا من 5 سنوات وكنت فى منتخب مصر للمصارعة فى 2012، وجت لى اصابة وعانيت عشان اتعالج وارجع مكاني في المنتخب، وبصراحة تعبت والاتحاد لم يهتم".





وأشار كريم حواش، إلى أن هناك اكثر من 25 لاعب فى منتخب المصارعة وحاصلين على ميداليات فى بطولات العالم وتعرضوا لنفس المعاناة، مؤكدا أنه مُصر على اللعب باسم مصر فى بطولة "مستر اولمبيا"، معتبرا ان ما حققه بيج رامي انجاز غير مسبوق فى مصر.



