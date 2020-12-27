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لميس الحديدي تسخر من صاحبة أسد الجونة الهارب: المنتجع يخضع للقوانين المصرية

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:23 م
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل
علقت الاعلامية لميس الحديدي على واقعة هروب شبل الاسد من فيلا سكنية بمنتجع الجونة، شمال الغردقة، من صاحبته، التى كتبت على جروبات المنتجع المختلفة للبحث عنه، وبمشاركة أمن المنتجع والسكان أعادوا الأسد إلى صاحبته. 


قالت لميس الحديدي: "الأسد المرة دي مش في الغابة ولا جنينة الحيوانات.. المرة دي في الجونة ورحلة البحث عن الاسد كانت طويلة والامن خرج وكل الناس كانت بتدور عليه لحد مالاقوه  والصراحة الموضوع يبدو مضحكا بس هو مش مضحك أوي لانه طبقا للقانون لا يملك إقتناء أسد".

وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON"  قائلة: " أنا مش بتكلم هنا عن مراعاة حريات الناس أو حرية صاحبة الاسد التي قررت اقتنائه ده يخصها لوحدها سواء كانت عايزة الاسد ياكل دراعها او عيالها أو دراع جوزها او يلتهم دماغ أي حد لكن الفكرة إنها عايشة داخل مجتمع وداخل الجونة".

ووجهت رسالة ساخرة لها قائلة: "الجونة تخضع للقوانين المصرية وإوعي تفتكري أنها خارج سياق القانون أو القوانين المصرية هذا جزء من الدولة المصرية التي يطبق عليها القانون المصري والذي ينص عبر قانون البيئة رقم 4 لسنة 1994 وتعديلاته لسنة 2009 وتحظر المادة نفسها حيازة الطيور والحيوانات البرية أو نقلها أو التجول بها حية أو ميتة وده مكانه الغابة او حديقه الحيوانات لان حريتك تبدأ عندما تنتهي حرية الاخرين".
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