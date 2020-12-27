لميس الحديدي تسخر من صاحبة أسد الجونة الهارب: المنتجع يخضع للقوانين المصرية

علقت الاعلامية لميس الحديدي على واقعة هروب شبل الاسد من فيلا سكنية بمنتجع الجونة، شمال الغردقة، من صاحبته، التى كتبت على جروبات المنتجع المختلفة للبحث عنه، وبمشاركة أمن المنتجع والسكان أعادوا الأسد إلى صاحبته.









قالت لميس الحديدي : "الأسد المرة دي مش في الغابة ولا جنينة الحيوانات.. المرة دي في الجونة ورحلة البحث عن الاسد كانت طويلة والامن خرج وكل الناس كانت بتدور عليه لحد مالاقوه والصراحة الموضوع يبدو مضحكا بس هو مش مضحك أوي لانه طبقا للقانون لا يملك إقتناء أسد".





وأضافت «الحديدي» عبر برنامجها " كلمة أخيرة " المذاع على شاشة " ON" قائلة: " أنا مش بتكلم هنا عن مراعاة حريات الناس أو حرية صاحبة الاسد التي قررت اقتنائه ده يخصها لوحدها سواء كانت عايزة الاسد ياكل دراعها او عيالها أو دراع جوزها او يلتهم دماغ أي حد لكن الفكرة إنها عايشة داخل مجتمع وداخل الجونة".



