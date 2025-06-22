وزير الخارجية الأمريكي: مستعدون للقاء الإيرانيين لاستكمال المفاوضات

قال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو اليوم الأحد، إن الولايات المتحدة الأمريكية مستعدة الآن للقاء الجانب الإيراني، من أجل استكمال المفاوضات النووية مع إيران والتوصل لاتفاق.

وفي نفس التوقيت حذر روبيو من إقدام الإيرانيين على إغلاق مضيق هرمز، واصفا تلك الخطوة “بالانتحارية” مع إمكانية تصعيد واشنطن على تلك الخطوة حسب سي بي إس الأمريكية.

وقدمت الولايات المتحدة الأمريكية عروضا للتفاوض مع الجانب الإيراني، والتحضير للقاءات تجمع قاعدة من الجانبين ثم تقوم بتنفيذ هجمات إسرائيلية أو أمريكية كبيرة تجاه إيران بشكل مفاجئ!.

وندد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان ، بالهجوم الأمريكي على إيران، وخرج في مظاهرات شعبية بسبب تلك الهجمات وأعلن البرلمان الإيراني الموافقة على إغلاق مضيق هرمز بينما ستتخذ الجهات الأمنية القرار النهائي بالإغلاق مع الاستعداد للرد على الهجوم الأمريكي.