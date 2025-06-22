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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

بالصور

الفورمة الجديدة.. صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
أسماء عبد الحفيظ

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض، إذا كنت من ضمن هؤلاء الذين يشعرون بالملل من تكرار أصناف الطعام عليك بالتجديد بوجبة دسمة متكاملة، صينية أوراك بالخضار والصوص الأبيض من الشيف علاء الشربيني .

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

تتميز صنية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض، بمذاق كريمي، جربيه مرة وسوف يصبح دائما في قائمة أكلاتك المفضلة.

 المقادير صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني
  • 5–6 أوراك دجاج منزوع الجلد ومغسول كويس.
  • 2 جزرة مقطعة شرائح
  • 1 بطاطس كبيرة شرائح
  • 1 كوسة مقطعة
  • نصف كوب بسلة
  • 1 بصلة كبيرة مقطعة جوانح
  • 2 فص ثوم مفروم
  • ملح – فلفل – بهارات دجاج – رشة قرفة – زعتر
  • للصوص الأبيض:
  • 2 ملعقة كبيرة زبدة
  • 2 ملعقة كبيرة دقيق
  • 2 كوب حليب
  • رشة جوزة الطيب
  • ملح وفلفل

الطريقة صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض على طريقة الشيف علاء الشربيني

تحمير الأوراك
شوّحي الأوراك في طاسة فيها القليل من الزبدة أو الزيت حتى تاخد لون دهبي بسيط من الجهتين، وارفعيها على جنب.

تشويح الخضار
في نفس الطاسة، شوّحي البصل والثوم، ثم أضيفي باقي الخضار وتبّليهم. قلبيهم 5 دقايق وسويها نص سوا.

تحضير الصوص الأبيض
في حلة صغيرة، ذوّبي الزبدة، ضيفي الدقيق وقلّبي دقيقة، ثم ضيفي الحليب تدريجيًا مع التقليب المستمر حتى يتكوّن صوص ناعم وكريمي. ضيفي رشة جوزة الطيب والملح والفلفل.

التجميع:
في صينية فرن، افردي الخضار، رتّبي فوقهم الأوراك، ووزّعي الصوص الأبيض عليهم. غطّي بورق فويل.

الخبز:
أدخلي الصينية فرن سخن على درجة 190° لمدة 35 دقيقة، يرفع  الفويل وأتركيها 10 دقايق تاخد لون من فوق.

 التقديم صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

قدّميها ساخنة مع أرز أبيض أو عيش محمّص، ويمكن تضيفي رشة جبنة مبشورة على الوجه قبل إدخالها الفرن .

 سر من أسرار الشيف علاء

– رشة قرفة بسيطة على الأوراك قبل دخول الفرن بتفتح النكهة بشكل مفاجئ.
– استخدام كوسة وجزر مع البطاطس بيوازن بين الطراوة والقوام،  ويجعل الصنية لها مذاق مميز.

صينية أوراك الدجاج صينية أوراك الدجاج صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض المقادير صينية أوراك الدجاج بالخضار والصوص الأبيض

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