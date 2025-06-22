هل ينفع حماتي تاخد مفتاح البيت وتدخل بدون استئذان؟.. عضو بالأزهر العالمي تجيب

أجابت الدكتورة إيمان أبو قُورة، عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، على سؤال من سيدة تُدعى “آمال” من القاهرة، تسأل: "هل يجوز لحماتي أن يكون معها مفتاح البيت وتدخل علينا دون استئذان؟".

وأوضحت عضو مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، خلال تصريح تليفزيوني، أن الخصوصية داخل البيت حق أصيل لكل من يسكنه، ولا يجوز لأي شخص كائناً من كان أن يدخل المنزل دون استئذان، حتى لو كان يحمل مفتاحًا، مشددة على أن هذا السلوك مخالف للآداب الإسلامية التي أرساها القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة.

وأَضافت: "البيت هو سَكن خاص، ولا يجوز لأحد أن يفتح بابه ويدخل دون إذن أهل البيت، بل حتى أهل البيت أنفسهم يُستحب أن يستأذنوا عند دخول الغرف فيما بينهم، احترامًا للخصوصية وتطبيقًا للأدب القرآني".

ودعت أبو قُورة، السائلة، إلى معالجة الأمر بحكمة ولِين، وعدم افتراض سوء النية من الحماة، قائلة: "من الممكن أن يكون تصرفها ناتجًا عن جهل بالحكم الشرعي، وليس عن قصد تعدٍ على الخصوصية، ولهذا أنصحك أن تتحدثي مع زوجك أولًا، وتطلعيه على هذه الآداب الشرعية، وإن شاء الله يتفهم الأمر ويكلم والدته بأسلوب طيب".

وأضافت: "وإذا استمر الخلاف؛ فيمكنك اللجوء إلى أهل التخصص والمشورة، بل ويمكنك التواصل معنا في مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية وسنتدخل للمساعدة في تهدئة الموقف بما يرضي الله".