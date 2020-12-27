الهجرة تواصل جهود توفير إقامات للمواطنين العالقين بالإمارات

أكدت السفيرة نبيلة مكرم عبد الشهيد وزيرة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، استمرار جهود الوزارة لتوفير إقامات للمواطنين العالقين بدولة الإمارات ممن كانوا يرغبون في التوجه إلى الكويت خلال تلك الفترة، قبل أن تعلن السلطات الكويتية تعليق حركة الطيران إليها خلال الفترة الحالية وحتى مطلع العام 2021.









وكانت الوزارة -وبالتعاون مع مؤسسة مصر الخير- نجحت في توفير إقامات لنحو 600 مواطن بفنادق خلال الأيام السابقة، وبمساعدة وجهود مضنية من الدكتور عباس السادات عضو مجلس النواب عن المصريين بالخارج ومينا زاهر المحامي بالإمارات.









وقامت الوزارة -بمساعدة من بنك مصر- بالتواصل مع الشيخ "مانع خليفة آل مكتوم" الذي قام بتوفير أماكن إقامة وتجهيزات دار بمفروشات جديدة لنحو 300 مصري بإمارة الشارقة وتم الاتفاق على توفير وجبات طعام. وفي هذا الإطار، تود الوزارة أن تقدم خالص الشكر والتقدير الى محمد الإتربي رئيس مجلس إدارة بنك مصر، الذي قام بتكليف كل من حسام رؤوف رئيس العمليات الدولية، ولمياء مهدي رئيس إدارة المخاطر في فرع بنك مصر بالإمارات، بالمساعدة في توفير إقامة لعدد من المصريين العالقين.









كما تقدم وزيرة الهجرة خالص الشكر والتقدير للشيخ مانع خليفة آل مكتوم على موقفه الداعم للمصريين العالقين، ولكل من ساهم بجهد ودعم نقدي ورفضوا الإعلان عن مساهمتهم، مشيدة بالدور الوطني لتكاتف الجهود استجابة لمناشدتها والتنسيق المستمر بين مختلف الجهات.









وطالبت الوزيرة المواطنين العالقين بتفهم الموقف الاستثنائي الذي يمر به العالم وجهود وزارة الهجرة التي تسعى بكل السبل إلى دعم المواطنين لحين فتح دولة الكويت أبوابها مرة أخرى أمام القادمين إليها والمقرر له 1 يناير 2021، بحسب ما ذكرت السلطات الكويتية.









وجددت الدعوة للنوادي المصرية والمصريين في دبي وعجمان والشارقة، للتكاتف والمشاركة في مبادرة "خلينا سند لبعض"، بغرض تقديم المساعدة والعون للمصريين العالقين في الإمارات خلال تلك الفترة.









وأكدت الوزيرة على تفعيل غرفة عمليات العالقين عقب إعلان عدد من الدول، من بينها دولة الكويت إغلاق حدودها ودعت إلى التواصل مع الغرفة في حال وجود أي عقبات أو شكاوي، مؤكدة على استمرار الوزارة في تقديم كل سبل الدعم والمساعدة لكافة أبناء مصر العالقين، وطلبت منهم التعاون في عبور هذه الأزمة الطارئة وتفهم طبيعة الظروف الاستثنائية التي يمر بها العالم بأجمعه.







