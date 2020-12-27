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فن

جاكيت أورنج.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:26 م
ميرنا نور الدين
ميرنا نور الدين
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محمد بدران
شاركت الفنانة ميرنا نور الدين، جمهورها ومتابعتها صورة جديدة لها عبر خاصية "ستوري" علي حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".


وظهرت ميرنا نور الدين بإطلالة ناعمة، مرتدية جاكيت انيق باللون الاورانج وتركت شعرها الأسود منسدلا على كتفيها بطريقة رائعة، وأكملت إطلالتها بوضع بعض اللمسات البسيطة من الماكياج الذي يبرز جمال ملامحها".


يذكر أن أحدث أعمال ميرنا نور الدين، مسلسل "نصيبي وقسمتك" الذى قدمت فيه شخصية شريهان، في حكاية "حبيبتي من تخون" مع طارق صبري، ضمن سلسلة حكايات المسلسل.


وخاضت ميرنا سباق الدراما الرمضاني 2019 من خلال مسلسل هوجان، تأليف محمد صلاح العزب وإخراج شيرين عادل وإنتاج سينرجى.


جدير بالذكر أن ميرنا نور الدين عُرض لها مرخرا الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" مؤخرا الذى تشارك فى بطولته.


الجزء الرابع من مسلسل "حكايات بنات" من بطولة هند عبد الحليم وأسماء جلال وميرنا نور الدين وهاجر أحمد، وحازم إيهاب وخالد منصور وتامر هاشم، مع استمرار الممثل رمزي لينر من الأجزاء السابقة، وإخراج مصطفى أبو سيف.


وأكدت الفنانة ميرنا نور الدين، أنها تركز في الفترة المقبلة في مجال السينما وتتمنى تقديم أدوار جديدة لم تقدمها قبل ذلك .


وأضافت نور الدين خلال لقاء لها لبرنامج صاحبة السعادة عبر فضائية dmc أنها قدمت عددا من الأعمال قبل مسلسل "فوق السحاب" منها مسلسل "تحت السيطرة"  كما أنها قدمت" حكاية حبيبتى من تخون"" في مسلسل نصيبى وقسمتك ونالت من خلاله ردود أفعال قوية.


وتابعت الفنانة ميرنا نور الدين  أن بدايتها الحقيقية كانت مسلسل "فوق السحاب" والتي قدمت من خلاله دور سمكة وكان شهادة ميلادها في الفن وكان من أصعب الأدوار التي قدمتها.


وانتهت ميرنا نور الدين من تصوير الجزء الخامس من مسلسل "حكايات بنات" الذى يتم عرضه والعمل بطولة هند عبد الحليم، هاجر أحمد، أسماء جلال، أحمد كرارة، وتأليف ماريان هانى، ونهال سماحة، وإشراف على الكتابة الناقد أحمد شوقى، ومن إخراج مصطفى أبو سيف.

جاكيت أورنج.. ميرنا نور الدين تخطف الأنظار فى أحدث إطلالة
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