اللجنة المنظمة لكرة اليد عن الحضور الجماهيري: لا يمكن منعهم من الحضور





وفيما يخص الحضور الجماهيري لمنتخب مصر، أوضح أن عدد الجماهير سيكون 30% فقط، والجماهير هي أقوى سلاح لتحقيق البطولة، ولهذا لا يمكن أن نمنع حضور الجماهير.





قال هشام نصر، رئيس اللجنة المنظمة لكأس العالم لكرة اليد، إن الحياة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن تستمر بإتباع الإجراءات الاحترازية، منوها إلى ان هذا ما سيحدث خلال بطولة كأس العالم لكرة اليد.وأضاف "نصر" خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "الحكاية" المذاع على قناة "إم بي سي مصر"، تم تخفيض الحضور الجماهيري بالبطولة إلى 30%، وذلك من أجل المحافظة على الجميع وتطبيق الإجراءات الاحترازية، معقبا: سيكونه هناك تباعد واضح بين الجماهير، خاصة في الصالة التي سيلعب عليها المنتخب المصري.وتابع: هيبقى فيه كرسيين فاضيين بين كل مشجع والآخر"، بالإضافة إلى ارتداء الكمامة وتحقيق التباعد أثناء الدخول، وتسأل "أديب" قائلا:"الناس هتلبس الكامة وهي بتتفرج وأنت هتقدر تمنع الناس أنها تهيص في الأجوان؟" ليرد قائلا: مش هيحصل وهيكون في تباعد".وأكمل: الدول قررت أن تخوض تلك التجربة لتكون نموذجا مشرفا للعالم.