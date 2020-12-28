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رياضة

الخطيب يتصدر تويتر بعد استلامه جائزة القرن الأفريقي

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:02 ص
الخطيب
الخطيب
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مصطفى كرم
دشن عدد من رواد موقع التواصل الاجتماعي تويتر هاشتاج #محمود_الخطيب بعد تسلمه جائزة نادي القرن الافريقي المقدمة من جلوب سوكر بحضور أساطير كرة القدم العالمية.

وتصدر الهاشتاج قائمة الأكثر تداولا عبر تويتر وجاءت التعليقات كالتالي "‏رئيس الاهلي محمود الخطيب:  الأهلي هو نادي القرن إفريقيًا وعربيًا"  و "‏الاهلى فوق الجميع مبروك للاهلى وجماهيره احتفاليه ولا اروع يحضرها رئيس النادى الاسطوره محمود الخطيب صاحب الثلاثيه وقريبا الرباعيه والخماسيه باذن الله".

وقال أخرون "‏محمود الخطيب فوق الجميع #الاهلي_الافضل_فالقرن21 " و" ‏محمود الخطيب قيمة وقامة ".

وتسلم محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، جائزة «نادي القرن في إفريقيا والنادي الأكثر تتويجًا في الشرق الأوسط» من مؤسسة «جلوب سوكر»، في الاحتفال الكبير الذي أقيم في دبي، بحضور قيادات مجلس دبي للرياضة، و"جياني إنفانتينو"، رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، ولفيف من نجوم الكرة العالمية.

وخلال تسلمه الجائزة، وجه رئيس النادي الأهلي، الشكر إلى مجلس دبي ومبادرة الشيخ محمد بن راشد، لاهتمامه بالكرة في المنطقة العربية والعالم كله، مؤكدًا أن اختيار النادي الأهلي للتواجد في حفل الليلة ممثلًا للكرة الإفريقية والعربية شرف كبير.

وأضاف "الخطيب"، أن النادي الأهلي يحاول دائمًا أن يكون سفيرًا للكرة العربية والأفريقية في المحافل الدولية، والقيام بإنجازات تضاهي الكرة العالمية.

وأكد رئيس النادي الأهلي، أن التتويج بالجائزة تكريمٌ يزيد من مسئولية النادي الأهلي؛ لبذل المزيد من الجهد من كافة المنتسبين في النادي، لتقديم الأفضل على الصعيدين الإقليمي والعالمي، وتمثيل الكرة الإفريقية والعربية بالشكل الأمثل.

كان رئيس النادي الأهلي تلقى خطابًا من مؤسسة «جلوب سوكر» في دبي قبل عشرة أيام، تدعوه للاحتفالية الكبرى التي سوف تقيمها بحضور نجوم الكرة العالمية، ووافق الكابتن الخطيب على قبول الدعوة، حيث وصل إلى الإمارات أمس لحضور الاحتفالية الكبرى.


جدير بالذكر أن مؤسسة «جلوب سوكر» طرحت استفتاءً منذ فترة على موقعها لاختيار النادي الأفضل في العالم، وفي منطقة الشرق الأوسط، على أن يكون قرار اختيار الأفضل بنسبة ٦٠% للجنة الخبراء التي شكلتها المؤسسة، و٤٠% من القرار لرأي الجمهور، وحسم رأي الأغلبية في لجنة الاختيار هوية الجائزة، وفاز ريال مدريد بلقب نادي القرن في العالم، وحصل النادي الأهلي على لقب نادي القرن الإفريقي والأكثر تتويجًا بالبطولات في منطقة الشرق الأوسط.

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