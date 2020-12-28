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منوعات

لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 06:07 ص
عمال مهددون بالسجن
عمال مهددون بالسجن بعد سرقة «1000 كيلو جبن»
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هدير علاء
في واقعة غريبة من نوعها، يواجه أربعة من عمال أحد مصانع منتجات الألبان الكوبية اتهامات بالسرقة والحيازة غير المشروعة لبضائع مسروقة، وذلك في أعقاب ضبطهم أثناء نقل كمية من الجبن بوزن يُقدر بحوالي 220 كيلو جرامًا، والتي تشير تقارير إخبارية إلى أنها سُرقت من مصنع بمدينة "هولغوين" في كوبا.

ونقلت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية عن تقارير وسائل إعلام كوبية أن الشرطة توصلت إلى أن المشتبه بهم كانوا موظفين في شركة للألبان، وبلغت إجمالي كمية الجبن التي استولوا عليها حوالي 1338 كيلو جرامًا.


وتبين من خلال التحقيقات أن اللصوص استولوا على الجبن من محل عملهم، ونقلوه إلى منزلين على مسافات ليست بعيدة من المستودع، واحتفظوا في أعقاب ذلك بالجبن المسروق لفترة غير معلومة.

لكنهم في وقت لاحق قرروا نقله مرة أخرى إلى عقار آخر قريب، وهناك قاموا بتخزينه داخل ثلاجات تجارية كانت مخبأة داخل غرفة مكيفة الهواء، استعدادًا لبيعه لمكسبهم الشخصي.


وأكدت الشرطة المحلية أن الجبن المسروق كان يباع بشكل رئيسي في السوق السوداء، وعلى وجه التحديد لأصحاب المطاعم، مع الإشارة إلى أن العمال السارقين قيد الاحتجاز بتهمتي السرقة وحيازة بضائع مسروقة، إلا أن الشرطة لم تكشف عن هوية أي منهم أو مدة العقوبة المتوقعة في حال ثبتت إدانتهم بالتهمتين.
لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن
لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن
لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن
لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن
لبيعها في السوق السوداء.. عمال مهددون بالسجن بعد سرقة 1000 كيلو جبن
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