تصل إلى ضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الفترة المقبلة

أفادت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأنه تسود حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ الأسبوع الماضي وتستمر معنا حتى الأسبوع المقبل.





وأضافت " إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد،أن درجات الحرارة فى فترات النهار بالمعدلات الطبيعية ، تتراوح من 21 إلى 22 درجة .





وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا سنشعر بالدفء على مدار اليوم ، منوهة بأن الطقس شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .





وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن خلال هذه الفترة نحذر من الشبورة المائية خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية ، على مناطق مختلفة من الجمهورية مثل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وعلى مدن القناة .



