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تصل إلى ضباب.. الأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الفترة المقبلة

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:09 ص
لأرصاد تحذر من الشبورة
لأرصاد تحذر من الشبورة المائية على الطرق الفترة القادمة
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ريهام فيكتور
أفادت الدكتورة إيمان شاكر ، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية،بأنه تسود حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية منذ الأسبوع الماضي وتستمر معنا حتى الأسبوع المقبل.

وأضافت " إيمان شاكر"، عبر مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد ، المذاع على فضائية صدى البلد،أن درجات الحرارة فى فترات النهار بالمعدلات الطبيعية ، تتراوح من 21 إلى 22 درجة .

وأشارت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، إلى أننا سنشعر بالدفء على مدار اليوم ،  منوهة بأن الطقس شديد البرودة أثناء ساعات الليل المتأخرة والصباح الباكر .

وتابعت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، أن خلال هذه الفترة نحذر من الشبورة المائية خاصة على الطرق السريعة والزراعية والمسطحات المائية ، على مناطق مختلفة من الجمهورية مثل السواحل الشمالية والوجه البحرى والقاهرة وعلى مدن القناة .

وحذرت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بالهيئة العامة للأرصاد الجوية ، من وجود الشبورة المائية على الطرق الفترة المقبلة فى الصباح الباكر لتصل إلى ضباب ، وفيما عدا ذلك هناك حالة من الاستقرار فى الأحوال الجوية .
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