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رياضة

الأهلي يبحث اليوم عن الصدارة أمام الاتحاد السكندري في الدوري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 09:42 ص
الأهلي
الأهلي
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إسراء أشرف
يلتقي الأهلي مع الاتحاد السكندري فى المباراة المقرر لها السابعة والنصف مساء اليوم، الإثنين، في الجولة المؤجلة بين الفريقين من الأسبوع الثالث بمسابقة الدوري الممتاز.

ويحتل الأهلي المركز الثاني في جدول ترتيب فرق الدوري الممتاز، برصيد 6 نقاط من مباراتين، بينما يتواجد الاتحاد في المركز الـ10 برصيد 4 نقاط من مباراتين أيضًا.

ويسعى الأهلي حامل اللقب، لتحقيق الفوز الثالث على التوالي أمام الاتحاد السكندري، من أجل اقتناص صدارة الدوري.

وجاءت قائمة الأهلي التي أعلنها الجهاز الفني لتضم 22 لاعبًا هم: محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير ومحمد هاني وأحمد رمضان بيكهام وياسر إبراهيم وأيمن أشرف وبدر بانون وسعد سمير وعلي معلول ومحمود وحيد، وأليو ديانج وحمدي فتحي وأكرم توفيق ووليد سليمان وحسين الشحات ومحمود كهربا وصلاح محسن وطاهر محمد طاهر ومروان محسن ومحمد شريف وأحمد ياسر ريان.

بينما جاءت قائمة الاتحاد كالتالي..

محمد صبحى، عماد السيد ،محمود رزق،محمد عطوه،مروان النجار، كريم يحيى،صبرى رحيل، و كريم الديب،أحمد نبيل مانجه،حسام عاشور، مروان عطيه،خالد الغندور،عمار حمدى، مصطفى ابراهيم ، كريم ممدوح،أحمد راشد، أحمد حجى، فوزى الحناوى،روماريو،خالد قمر،رزاق سيسيه،عبد السميع إبراهيم.

ومن ناحية أخرى، قرر حسام حسن منح شارة القيادة للاعبه حسام عاشور أمام الأهلى من باب تكريم اللاعب الذى رحل عن القلعة الحمراء عقب نهاية عقده مع الفريق الموسم الماضى بعد رحلة عطاء استمرت قرابة الـ20 عاما .


كان لقاء الأهلى والاتحاد تأجل نظرا لخوض النادي الاهلي لقاءه فى ذهاب دور الـ32 لدورى أبطال أفريقيا أمام سونديب بطل النيجر، والذى حقق فيه الأهلى الفوز بهدف مقابل للاشئ وكان مقررا مواجهة الأهلى غدا أمام الزمالك قبل أن يصدر اتحاد الكرة قرارا بتأجيل لقاء القمة وإقامة مباراتي الأهلى امام الاتحاد، والزمالك أمام سموحة بدلا من القمة.


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