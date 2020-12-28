القروش والسلاحف وعروس البحر.. كائنات معرضة للانقراض بالبحر الأحمر | شاهد

البحر الأحمر مليئ بالكائنات البحرية المهددة بالانقراض والتى تتعرض لانتهاكات سواء بالصيد الجائر او بسبب سلوكيات البشر تجاه البيئة البحرية يضاف الى ذلك كله التغيرات المناخية ويرجع سبب السلوكيات البشرية الخاطئة تلك الكائنات البحرية الى عدم وجود وعى بيئى بانواع تلك الكائنات واهميتها.





يقول الدكتور محمود حنفى استاذ البيئة البحرية بجامعة قناة السويس والمستشار البيئ لجمعية المحافظة على البيئة هيبكا أن هناك بعض الكائنات البحرية المهددة بالانقراض مثل اسماك القرش وخصوصا الانواع الكبيرة الحجم تشكيل قيمة اقتصادية كبيرة كمنتج سياحي وعامل جذب للغواصين من مختلف مناطق العالم بجانب انها تدفع نحو خلق وظائف وتدفع التنمية السياحية في مناطق تواجدها .

وتابع حنفى : اسماك القرش الكبيرة وخصوصا القرش النمري وغيرها تمثل قيمة أقتصادية كبيرة وصلت بجزر الباهاما الى ما يقدر بحوالي 114 مليون دولار سنويا كمنتج سياحي جاذب لسياحة الغوص كذلك تمثل 42.2 مليون دولار سنويا في جزيرة فيجي, 8%من الدخل القومي لجزر البالاو وبالمقارنة فقد قدرت قيمة سمكة القرش الواحدة من الانواع كبيرة الحجم في منطقة الاخوين بالبحر الاحمر المصرى عام 2006, كعامل جذب او منتج سياحي يتم تسويقة لصناعة الغوص بقيمة تقديرية وصلت الى 200 الف دولار سنويا للسمكة الواحدة وعلى افتراض ان هذه السمكة يمكن ان تعيش 10-20 عاما طبقا لنوعها فان قيمتها الاقتصادية الاجمالية يتراوح بين 2 الى 4 مليون دولار, وبالمقارنة فان قيمتها الاقتصادية كمصيد لايتعدى 100 – 150 دولار حيث كان الصيادون يتكالبوا على صيدها لتصدير زعانفها الى جنوب شرق اسيا كوجبة مفضله لديهم لصناعة حساء من زعانف القرش. وهذا مادفع محافظة البحر الاحمر الى الضغط من اجل وقف او تداول او الاتجار في اسماك القرش بالبحر الاحمر منذ عام 2004.

واوضح حنفى أن على رأس الكائنات البحرية المهددة بالانقراض وفقدانها خساره كبيرة نظرا للأهمية الاقتصادية الكبيره حيث إن عروس البحر مهددة بالانقراض نظرًا لأن هذا الكائن يعيش 30 سنة ويصل لمرحلة النضج عند 10 سنوات، والأنثى تلد على فترات لا تقل عن سنتين وفترة الحمل الخاصة بهذا الكائن من 12 إلى 13 شهرًا.

واضاف الدكتور محمود حنفي أن الجنين يظل ملتصق بوالدته حتى يبلغ سنتين، منوهًا أن دورة حياة عروس البحر بطيئة جدًا والمواليد الجديدة بطيئة جدًا في النمو مشيرا الى انها موجودة في القوائم الحمراء طبقا للاتفاقيات الدولية التى تشارك بها مصر نظرًا لأنها من الحيوانات المهددة للانقراض، كما أن لها أهمية بيئية لأنها تتغذى على الحشائش البحرية كما أن لها أهمية اقتصادية كبيرة وأنه فى عام 2009 وصل الدخل الخاص للزيارتها إلى 31.5 مليون دولار فى السنة.

وأشار إلى أن عروس البحر عددها محدود فى مصر ويجب الحفاظ عليها، مضيفًا أن عروس البحر الذى وجد نافق على احدى شواطئ مرسى علم من المحتمل أن يكون تم صدمه من أحد المراكب السريعة.

وأضاف د محمد اسماعيل الخبير البيئى من الكائنات البحرية النادرة ايضا أن سمكة نابليون من الأسماك المعمرة (تعيش من 45 الى 50 عاما ) ولكن معدل تكاثرها بطيء جدا مما يجعلها مهددة بالانقراض مشيرا الى ان هذا النوع من الكائنات البحرية محمى من خلال الاتفاقيات الدوليه و مدرج فى القائمه الاولى للكائنات المهدده بالانقراض و كذلك موضوع على القائمه الحمراء وهذا النوع المهدد بالانقراض تم تصنيفه فى التصنيف الاحمر كنتيجه للصيد الجائر و الغير قانونى .

وأشار المهندس مصطفى عبدالاه قائد فريق شمندورات جمعية الحفاظ على البيئة الى أن من ضمن الكائنات البحرية المهددة بالانقراض ايضا وتحظى بشغف السياح السلاحف البحرية فهى عاشت على الأرض 200 مليون سنة، ومرت بمرحلة انقراض الديناصورات، وهذا يؤكد أن السلاحف من أكثر الكائنات الحية تحملا للتغيرات المناخية الجامحة، ولكن للأسف خلال الـ 100 سنة الأخيرة فقدنا أكثر من 95% من السلاحف الموجودة على الكرة الأرضية نتيجة الأنشطة البشرية غير الرشيدة والضغوط البشرية القوية جدا.

وكشف عبدالاه أن السلاحف تبيض على الشاطئ، والبيض يفقس بعد من 50 إلى 60 يوما، وصغار السلاحف تجوب البحار لمدة 20 لـ 30 عاما حتى تصل إلى مرحلة النضج، وتعود إلى نفس الموقع حتى تضع البيض الخاص بها، وهناك مقولة علمية بأن فرصة السلاحف لتغيير المكان الذي تضع البيض فيه، كفرصة شجرة تنبت في صحراء، وهذا يدل على الاستحالة وأنه عندما تعود السلحفاة لتضع البيض فى نفس المكان الذى خرجت منه وتجد مكانه مشروع أو مباني لا تستطع أن تضع بيضها، وتمتصه أو تلقيه في المياه، وتعتبر وكأنها سلحفاة عقيم، وهذا أكثر عامل يجعل السلاحف البحرية من أكثر الكائنات المعرضة للانقراض.