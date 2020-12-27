محافظ البحر الأحمر: نقل 29 أسرة من سكان "عشش البلد" الخطرة برأس غارب

أعلن محافظ البحر الأحمر اللواء عمرو حنفى، اليوم الأحد، أن الأجهزة التنفيذية بمدينة رأس غارب تواصل جهودها لإستكمال أعمال إخلاء منازل المستحقين من قاطني منطقة الخطورة الداهمة (عشش البلد)، وتقوم بإعادة تسكينهم في بلوكات منطقة بديل العشوائيات (حى الروضه) بالمدينة، والذي قام بتنفيذه صندوق تطوير العشوائيات، موضحًا أن البلوك مساحته 150 متر كامل التشطيب، يتسلمه المواطن بمرافق كاملة (مياه - كهرباء - غاز - وصرف صحي).





وكشف المحافظ أن إجمالي الأسر التي تم نقلها إلى بديل العشوائيات بالروضة برأس غارب 29 أسرة من المستحقين، البالغ عددهم 144 أسرة، مصدق عليهم كمرحلة أولى، مشددًا على سرعة الإنتهاء من نقل باقي الأسر المستحقين.





وأوضح المحافظ أنه وجه بتوفير سيارات من مجلس مدينة رأس غارب لنقل الأمتعة الخاصة بكل أسرة مجانًا من قاطني مناطق الخطورة الداهمة، إلى بديل العشوائيات بحي الروضة، لافتًا إلى أنه كلف مجلس المدينة بإزالة المساكن العشوائية الخاصة بالمواطنين اللذين استلموا بديل العشوائيات، مشددًا على تنفيذ الإزالة فور تسليمهم المساكن الجديدة لضمان عدم العودة مرة أخرى إلى العشوائيات حفاظًا على سلامتهم.



