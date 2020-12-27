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محافظات

لجنة فنية لمعاينة المناطق المتضررة من السيول بطريق القصير- قفط

الأحد 27/ديسمبر/2020 - 11:30 ص
مجري السيول
مجري السيول
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إبراهيم جادالله

تتفقد لجنة فنية من هيئة الطرق والكباري ومدينة القصير، اليوم الأحد، المناطق التي تعرضت للسيول بطريق القصير قفط لبيان حجم الأضرار التي لحقت بالطريق والبدء في إصلاحها وإزالة آثار السيول من الرمال والأحجار وبيان صلاحية الطريق لإعادة فتحه من عدمه أمام الحركة المرورية.

 

كانت الأمطار الغزيرة والسيول التي شهدتها سلاسل جبال البحر الأحمر قد تسببت مساء أمس السبت في إغلاق طريق القصير قفط في الاتجاهين وتوقفت الحركة المرورية وتم إنقاذ ركاب ١٠ سيارات احتجزتهم السيول بالطريق.

 

وكانت قد أعلنت هيئة الطرق والكباري عن إعادة فتح طريق «سفاجا/ القصير الساحلي» بعد إغلاقه أمس السبت، بسبب الأمطار والسيول التي تعرضت لها مدينة القصير.

 

واستعدت الهيئة بمعدات الإنقاذ والصيانة تحسبًا لأي طوارئ على الطريق، فيما تم التنسيق مع محافظة البحر الأحمر وإدارة المرور المختصة بشأن تسيير حركة المركبات.

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