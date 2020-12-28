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أخبار البلد

مدبولي لـ الرئيس السيسي: نعاهدكم ببذل المزيد من العمل لتحقيق تطلعات الشعب المصري

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 11:24 ص
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
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محمود مطاوع
بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بالأصالة عن نفسه وبالإنابة عن أعضاء هيئة الوزارة، وذلك بمناسبة حلول العام الميلادي الجديد.
وبهذه المناسبة، عبر رئيس مجلس الوزراء، عن أخلص التهاني القلبية وأصدق التمنيات للرئيس السيسي، داعيا الله عز وجل أن يُبارك جهوده ويُسدد خُطاه، وأن يعيد هذه المناسبة على الرئيس بموفور الصحة ودوام التوفيق، وعلى مصرنا الغالية بالأمن والسلام والاستقرار. 
وفي برقيته، عاهد الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الجمهورية ببذل الحكومة المزيد من العمل والعطاء؛ حتى يتحقق ما يتطلع إليه الشعب المصري العظيم من تقدم ورفعة وازدهار، تحت قيادة الرئيس السيسي.
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