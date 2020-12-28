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مؤتمر دار الإفتاء لعرض حصاد 2020 .. بث مباشر

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:01 م
صدى البلد
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آيات أحمد

حرصًا من موقع "صدى البلد" الإخباري، علي تقديم خدمة إخبارية مميزة لمتابعيه، ننقل بثًا مباشرًا لمؤتمر دار الإفتاء لعرض حصاد 2020. 


بدأت فعاليات مؤتمر دار الإفتاء المصرية، الذي تعرض فيه إنجازاتها وأنشطتها الختامية خلال 2020، بحضور عدد من كبار الوزراء والإعلاميين والشخصيات العامة، ويقام بفندق الماسة بمدينة نصر، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.  

وبدأ المؤتمر بتلاوة آيات من القرآن الكريم، بصوت الشيخ محمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، واعقب تلاوة القرآن، عزف السلام الوطني لجمهورية مصر العربية. 


وعرض القائمون على المؤتمر، فيلما تسجيليًا لأعمال دار الإفتاء المصرية خلال العام الجاري في ظل أزمة كورونا. 

وسيتضمن المؤتمر خلال فعالياته عرضًا لفيلم وثائقي يتناول ما أنجزته الدار خلال العام على كافة الأصعدة المختلفة، وخطتها الخمسية للسنوات القادمة، حيث سيعلن فضيلة المفتي عن عدد من المشروعات والمبادرات المهمة التي تثري الحقل الإفتائي في الداخل والخارج.

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