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حوادث

تجديد حبس الشيخ حسني مستريح الشرقية في استيلائه على مليار جنيه

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:06 م
الشيخ حسنى
الشيخ حسنى
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محمد العيسوى
قررت محكمة ديرب نجم تجديد حبس الشيخ حسنى فى احدى القضايا 15 يوما ، وذلك لاتهامة بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم.

وكان فى وقت سابق قرر قاضي الاستئناف بمحكمة ديرب نجم، بالشرقية، تأييد قرار قاضي المعارضات بإخلاء سبيل الشيخ حسنى فى احدى القضايا،  لاتهامة بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم ،بكفالة قدرها 2100 جنيه، ومازال المتهم محبوس علي ذمة قضية أخرى بعد تنازل العديد من المواطنين عن الدعاوى المرفوعة ضد المتهم.

كانت قررت محكمة جنح ديرب نجم إخلاء سبيل "حسني ش"، والمعروف بأكبر مستريح بالشرقية، والمتهم بتجميع مبالغ مالية من الأهالي مقابل تشغيلها والنصب عليهم ،بكفالة مالية قدرها 2100 جنيه، فيما قامت النيابة العامة بديرب نجم بتقديم استئناف على القرار، وتم عرض المتهم اليوم على قاضي الاستئناف للنظر فى أمرة.

 كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الشرقية،تمكنت من ضبط "حسنى ش" المتهم بالنصب على عدد من أهالى قريه منا صافور بديرب نجم، وقدرت المبالغ المالية بحوالي مليار جنيه، مقابل توظيف أموالهم فى التجارة مقابل 50 % من الأرباح وتم إحالته لنيابة ديرب نجم للتحقيق معه. 

 تلقي اللواء إبراهيم عبد الغفار، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد ورود بلاغا من عدد من أهالى قرية منيا صافور، التابعة لمركز شرطة ديرب نجم، يتهمون " حسنى ع أ ش" 52 سنة مدرس متفرع مقيم المناصافور، بالنصب عليهم فى توظيف الأموال والنصب على أبناء القرية فى مبالغ مالية، مقابل توظيفها وإعطائهم 50% من قيمة الأرباح، واختفى منذ شهر، فى محاولة منه للهروب إلى خارج البلاد.


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