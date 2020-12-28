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فن

بإطلالة رسمية.. خالد النبوي في أحدث ظهور له

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 12:17 م
صدى البلد
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منار نور
نشر الفنان خالد النبوي صورة جديدة له من خلال حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعى انستجرام .

وظهر خالد النبوي في الصور باطلالة رسمية ، حيث ارتدي بدلة رصاصى لصالح غلاف احدي المجلات الخاصة  ، وعلق علي الصورة قائلا : " صباح الخير علي كل حبايبي واصحابي ".

واحتفل صناع فيلم "أهل الكهف" بإنتهاء تصوير مشاهد الديكور الرئيسي للعمل الذي يشهد معظم الأحداث المحركة له وذلك بمدينة الإنتاج الإعلامي.

"أهل الكهف" بطولة خالد النبوي ،غاده عادل ، خالد الصاوي ،محمود حميدة، محمد ممدوح  ،محمد فراج ،احمد عيد ،ريم مصطفي ،مصطفي فهمي ،بيومي فؤاد ،احمد فواد سليم ،صبري فوار ،هاجر احمد ومن تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج عمرو عرفة وإنتاح وليد منصور الذي حصل علي أفضل منتج في ٢٠٢٠ بمهرجان دير جيست والفضائيات العربية. 

ويعد "أهل الكهف" التعاون الثاني أيمن بهجت قمر والمنتج  وليد منصور بعد النجاح الكبير الذي حققه فيلم البدله والذي تخطت إيراداته ٧٠ مليون جنيه.
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