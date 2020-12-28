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هل تصيب سلالة كورونا الجديدة الأطفال والرضع ؟ طبيب طوارئ يجيب

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:49 م
كورونا
كورونا
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هاجر إبراهيم
قال الدكتور رسانى باسيلي، طبيب بقسم الطوارئ بمستشفى الأطفال بسياتل بولاية واشنطن، إن فيروس كورونا الحالى له قدرة على الإنتشار أكثر من فيروس كورونا عام 2019، مشيرا إلى أنه لا يوجد أى تقارير حتى الآن حاسمة أن الفيروس يسبب أمراضا صعبة أو يؤدى إلى الوفاة أكثر.

وأضاف "باسيلي" خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر فضائية "الاولى"، أنه لا يوجد أى أخبار فى أمريكا بشأن إصابة فئة الأطفال بسلالة كورونا الجديدة، إلا أنه تم ظهور أول حالة فى هذا الشأن قادمة من لندن، موضحا أن عدد الحالات فى تلك الفئة فى  إزدياد بسبب عدم إلتزام المواطنين بالإجراءات الإحترازية.

وتابع أن هناك العديد من الأطفال الذين أصيبوا بكورونا فى المستشفيات بأمريكا، لافتا إلى أنه لا يوجد توقعات بأن يكون فيروس كورونا الجديد أكثر خطورة.   
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