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رياضة

رسميًا.. صن داونز يصدم الأهلي في صفقة سيرينو

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 01:21 م
سيرينو
سيرينو
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مجدي سلامة - اسماعيل محمود
أعلن نادي صن داونز الجنوب إفريقي في بيان رسمي اليوم ، غلق باب المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن البرازيلي جاستين سيرينو صانع ألعاب الفريق .

وجاء البيان الرسمي من جانب نادي صن داونز : " أغلقنا المفاوضات مع النادي الأهلي بشأن صانع ألعاب الفريق جاستين سيرينو ولن نبيعه ".

وأشار البيان إلى ان العلاقات ستظل بين محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي وباتريس موتسيبي رئيس نادي صن داونز مميزة ولن يعكرها فشل الصفقة ".

وأختتم البيان بأنه لا بد من سيرينو ان يركز بشكل كامل مع فريق صن داونز لحجز مكان أساسي في الفريق .

وكان النادي الأهلي قد وضع اسم اللاعب البرازيلي على رأس أولوياته للتعاقد معه لتدعيم الفريق بناء على رغبة المدير الفني للفريق بيتسو موسيماني وذلك للمشاركة في بطولة كأس العالم للأندية المقرر اقامتها في فبراير القادم .
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