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رياضة

فرج عامر: سموحة سيواجه الزمالك اليوم بطريقة الحزام

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:02 م
فرج عامر
فرج عامر
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مجدي سلامة
كشف فرج عامر رئيس نادي سموحة السكندري عن طريقة لعب فريقه أمام نادي الزمالك في المباراة  المقررة بينهما اليوم، في إطار الجولة الرابعة من منافسات الدوري المصري الممتاز ".

وقال فرج عامر عبر حسابه الشخصي على فيس بوك : " سموحة اليوم أمام الزمالك سيلعب بطريقة الحزام، وهذا تطلب تشكيلا جديدا وتكليفات وتوظيفات جديدة ووجوها جديدة ستظهر اليوم في الملعب ولأول مرة، وبالأخص في منتصف الشوط الثاني".

وتابع عامر:  " بشرط الڤار (حكم الفيديو) يكون فعالا، والحكم في قمة لياقته الفنية. يارب التوفيق والبدنية ويامسهل يارب".

ويحتل فريق سموحة المركز السابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 5 نقاط بعد خوض 3 مباريات، بينما يأتي نادي الزمالك في المركز التاسع.



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