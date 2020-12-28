طاقة النواب تطالب بالإسراع في إجراءات تراخيص محطات الغاز

قال النائب السيد حجازي عضو لجنة الطاقة والبيئة بالبرلمان، إن أهم التيسيرات التي يمكن للحكومة أن توفرها لشركات الغاز المعنية بإنشاء محطات التموين التي تدعم إستراتيجية توطين صناعة السيارات، هي سرعة إجراءات الحصول على التراخيص باعتبارها أبرز العقبات التي تحول دون التنفيذ.





وأضاف "حجازي" في تصريحات خاصة لـ "صدى البلد"، أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل الإسراع في عملية إحلال السيارات المتهالكة البالغ عمرها 20 عاما، بالتزامن مع الاكتشافات الحديثة لحقول الغاز بما يعزز من جودة ونجاح هذا المشروع.





وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن هناك مطالب بخفض أسعار الغاز بما يعمل على خفض تكلفة التشغيل ويزيد من الإنتاجية، لذا يجب مراجعتها وإعادة النظر فيها عن طريق تحديد السعر المحلي والدولي.





وتابع النائب: "تعمل دائما القيادة السياسية كشعلة من نار على مواكبة التطورات العالمية المستجدة بشتى آليات وخطط التنمية بالمنظومة الاقتصادية بما يرفع من معدلات النمو ورصيد الإيرادات والصادرات".





وترأس الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، اجتماع مجلس المحافظين، اليوم، عبر تقنية الفيديو كونفرانس، وبمشاركة اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، والدكتورة هالة زايد، وزيرة الصحة والسكان، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، لمناقشة عدد من الموضوعات والملفات الهامة.





و أكد اللواء محمود شعراوي وزير التنمية المحلية أنه تم التأكيد على توصيل الغاز الطبيعي للعقارات على الطرق الداخلية والفرعية، وكذا توصيل الغاز للعقارات المخالفة التي تقدمت بطلبات التصالح، إلى جانب توصيل الغاز للعقارات التي بها عدادات كهرباء كودية أو مسبوقة الدفع، لافتا إلى أنه تم التأكيد على تعميم ذلك على جميع الوحدات المحلية بنطاق المحافظة لتنفيذ التكليفات المُشار إليها، وتذليل كل المعوقات، واستخراج التصاريح المطلوبة بما لا يتعدى أسبوع من تاريخ تقديم الطلب.





وحول مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعى، كشف رئيس الوزراء عن أنه سيتم إطلاق مشروع تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي، الذي كلف به الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، قريبا، وفي هذا الصدد، وجه بتيسير إجراءات الحصول على التصاريح اللازمة لشركات الغاز الطبيعي التي ستتولى إقامة محطات التموين في المحافظات.





وفى سياق متصل، أوضح رئيس الوزراء أنه فى إطار تنفيذ مبادرة تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، سيتم استلام وتخريد تلك السيارات، وهو ما يستلزم توفير أماكن لتجميع هذه السيارات على مستوى المحافظات، حيث سيتم التنسيق بين وزيري التنمية المحلية والصناعة والتجارة، والمحافظين في هذا الشأن، مشيرًا إلى أن الهدف من هذه المبادرة هو تغيير شكل شوارعنا، من خلال تغيير السيارات المتهالكة التي مضى عليها أكثر من 20 سنة، واستبدالها بسيارات تعمل بالغاز الطبيعي، وهو ما يسهم في تحسين الظروف البيئية، ويعمل على توفير كميات البنزين والسولار المُستهلكة، في الوقت الذي أصبحت مصر تنتج الغاز الطبيعي بوفرة.



