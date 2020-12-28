ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020

الإثنين 28/ديسمبر/2020 - 02:16 م
طائرات مصر للطيران
طائرات مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
أطلقت الشركة الوطنية مصر للطيران، اليوم الأثنين، حملة دعائية استعدادًا لنقل ضيوف بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2020 ، بدأت الحملة بوضع شعار وتميمة البطولة  والمقرر إقامتها في مصر خلال الفترة من 13 -31 يناير 2021 علي واجهة اثنين من أكبر طائرات الشركة.

وأوضحت مصر للطيران، أنه جاري وضع شعار وتميمة البطولة علي مقاعد جميع الطائرات Head Reast وعلي اتوبيسات ومعدات الخدمة الأرضية لمصرللطيران لتعريف المسافرين عبر المطارات باستضافة الحدث، بالإضافة إلى أنه جاري دراسة اختيار زي لفرق العمل الموجودة بمصر للطيران ومطار القاهرة تحمل شعار البطولة لتكون بنفس الطابع وزي منظمي البطولة لتوحيد السمة والشكل العام للقائمين علي الحدث للإعلان والترويج عن استضافة مصر للبطولة.

يأتي ذلك في إطار حرص شركة مصر للطيران برعاية وزارة الطيران المدني، على خروج تنظيم بطولة كرة اليد للرجال 2020 التي تعد أول بطولة عالمية تعقد في ظل جائحة كورونا بنجاح وبأفضل صورة. 

جدير بالذكر أن مصر للطيران أطلقت حملة قومية بعنوان " مصر للطيران أمان" تزامنا مع بدء الإستعداد لإستقبال ضيوف  مصر المشاركين في هذه البطولة و التي تستهدف من خلال تلك الحملة توصيل رسائل طمأنينة للقادمين من الخارج إلى جمهورية مصر العربية بسلامة وأمان كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية التي تطبقها مصرللطيران بدءًا من نقطة السفر بمختلف المطارات ووصولا إلي مطار القاهرة الدولي وإنتهاء الزيارة.

وتلتزم "مصر للطيران" بقرار الحكومة المصرية، الخاص بحظر دخول القادمين من الخارج من جميع الجنسيات دون تحليل PCR بنتيجة سلبي قبل الرحلة بموعد أقصاه 72 ساعة، ويشمل ذلك المصريين والأجانب القادمين من جميع دول الخارج، باستثناء الأطفال أقل من 6 سنوات من جميع الجنسيات.

بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020
بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020
بشعار البطولة وتميمة حورس.. مصر للطيران تجهز طائراتها لـ كأس العالم لكرة اليد 2020
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

مصر للطيران: نتائج إيجابية لنظام الميكنة Inform في إدارة الخدمات الأرضية بالمطارات

على متن 113 رحلة جوية.. مصر للطيران تنقل 11 ألف راكب في 48 ساعة

لعشاق السفر إلى سيشيل وجزر المالديف.. "مصر للطيران" تطرح لكم أسعارًا خاصة

مصر للطيران أمان.. حملة قومية لاستضافة مشجعي كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

برلمانى يشيد بالإجراءات الاحترازية لمواجهة كورونا داخل قطاع الطيران المصرى

مصر للطيران تستعد لاستضافة مشجعي بطولة كأس العالم لكرة اليد للرجال 2021

ترشيحاتنا

أستاذ صحة عامة يقدم روشتة مجانية لتجنب الإصابة بكورونا خلال الموجة الثانية.. شاهد

البرنامج على قناة عربية.. سر عدم اهتمام رامز جلال بتهديد نقابة الإعلاميين

الدواء مفيد ومضر.. الشئون الوقائية تكشف عن عرض جديد لفيروس كورونا

ستصل لإغلاق القناة.. نقابة الإعلاميين تحذر رامز جلال من الظهور بدون تصريح

لم يطرأ عليها تعديل..الحكومة: أسعار بيع الوقود تحددها لجنة التسعير التلقائي للمنتجات البترولية

قرار سعودي عاجل بمنح رخص إنشاء كليات للموسيقى

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أفضل أفلام مطاردات السيارات في 2020 .. صور

ارخص 5 سيارات في السعودية 2020 .. صور

اغلى 5 سيارات دفع رباعي في الامارات 2020 .. صور